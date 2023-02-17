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Підприємець з Києва постачав військовим неякісні матеріали: йому вже повідомили про підозру

17 лютого 2023, 18:54
Підприємець з Києва постачав військовим неякісні матеріали: йому вже повідомили про підозру
Фото: obozrevatel.com
У Києві керівнику підприємства, який постачав неякісні паливно-мастильні матеріали для потреб Міністерства оборони, повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

За даними слідства, у червні 2022 року підприємець уклав із Міністерством оборони України договори про постачання 50 тонн мастильних засобів для техніки спеціального призначення.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Отримавши передплату у розмірі 12,6 млн грн керівник підприємства організував постачання дев’яти військовим частинам мастильні засоби, які мали відповідати вимогам нормативних документів. Однак, згідно з висновком комплексної експертизи, поставлені мастильні засоби не відповідали вимогам нормативних документів та не могли бути використані за призначенням.

Відтак, керівник підприємства заволодів бюджетними коштами, виділеними на забезпечення національної безпеки та оборони України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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