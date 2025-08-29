Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Підводні човни рф та Китаю вийшли на спільне патрулювання

29 серпня 2025, 09:53
Підводні човни рф та Китаю вийшли на спільне патрулювання
Фото: rbc.ua
Спільне патрулювання - це свідчення високого рівня стратегічної довіри між москвою та Пекіном, переконують експерти.
росія та Китай здійснили перше спільне патрулювання підводних човнів у Тихому океані. За даними російських ЗМІ, у місії взяли участь дизель-електричні субмарини, зокрема російський підводний човен "Волхов", який пройшов близько 2000 миль від бази у Владивостоці.
 
Про це пише CNN.
 
Маршрут патрулювання пролягав через Японське та Східнокитайське моря.
 
Китай офіційно не підтвердив участь у місії, однак державне видання Global Times опублікувало повідомлення з посиланням на російську сторону. Китайські експерти назвали це свідченням високого рівня стратегічної довіри між москвою та Пекіном.
 
"Спільні патрулювання та навчання посилюють можливості обох країн у сфері морської безпеки", – зазначив військовий аналітик Чжан Цзюньше.
 
У 2021 році китайські та російські кораблі вперше провели спільне патрулювання навколо Японії.
 
Відтоді спільні операції у Тихому океані стали щорічними. Минулого року до співпраці долучилися також кораблі Берегової охорони Китаю та Прикордонної служби росії, які патрулювали Берингове море поблизу кордону з США.
 
Головна мета — "зміцнення військово-морської співпраці та захист економічних інтересів двох країн", зазначають російські пропагандистські ЗМІ.

 

Китайвійна в Україніфлот рфросія окупанти

