Підводні човни рф та Китаю вийшли на спільне патрулювання

Спільне патрулювання - це свідчення високого рівня стратегічної довіри між москвою та Пекіном, переконують експерти.

росія та Китай здійснили перше спільне патрулювання підводних човнів у Тихому океані. За даними російських ЗМІ, у місії взяли участь дизель-електричні субмарини, зокрема російський підводний човен "Волхов", який пройшов близько 2000 миль від бази у Владивостоці.

Маршрут патрулювання пролягав через Японське та Східнокитайське моря.

Китай офіційно не підтвердив участь у місії, однак державне видання Global Times опублікувало повідомлення з посиланням на російську сторону. Китайські експерти назвали це свідченням високого рівня стратегічної довіри між москвою та Пекіном.