Після критики його “миротворчої ініціативи” президент Бразилії засудив вторгнення росії – The Guardian

Раніше він заявив, що США повинні припинити "заохочувати війну".

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва прямо засудив “порушення територіальної цілісності України” з боку Росії після того, як його “мирна ініціатива” зазнала міжнародної критики.

Про це повідомляє The Guardian.

Президент Бразилії заявив, що засуджує порушення росією територіальної цілісності України на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнесом.

Слід зауважити, що нові заяви Лули да Сілви пролунали після того, як він викликав критику західних союзників словами про те, що Вашингтон "затягує бойові дії, поставляючи зброю Україні та заохочують війну". Тим часом у Вашингтоні кажуть: офіційні особи США приватно ясно дали зрозуміти бразильським колегам, що у Білому домі не незадоволені критикою Лули політики озброєння України.

Одне із неоднозначних висловлювань да Сілви стосувалося анексованого росією Криму. Він пропонував аби Україна поступилася росії півостровом для того, щоб покласти край війні. Мовляв, "світу потрібний спокій", а тому потрібно "знайти рішення".

Зголом Лула да Сілва заявив, що США повинні припинити заохочувати війну в Україні та почати говорити про "мир". За його словами, таким чином світу вдасться "переконати" російського та українського президентів, адже "мир в інтересах всього світу".