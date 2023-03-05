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ПОЛІТИКА

Південна Корея розширює продажі зброї по всьому світу, тільки не в Україну – NYT

05 березня 2023, 18:24
Південна Корея розширює продажі зброї по всьому світу, тільки не в Україну – NYT
Фото: Reuters
Оскільки традиційні постачальники зброї, як-от США, стикаються з дефіцитом продукції під час війни, Південна Корея втрутилася, щоб заповнити прогалину, намагаючись не провокувати москву.

Рік війни росії проти України пожвавив глобальні зусилля з виробництва ракет, танків, артилерійських снарядів і інших боєприпасів. Але мало країн наростили виробництво так швидко, як Південна Корея.

Минулого року експорт південнокорейської зброї зріс на 140% до рекордних 17,3 мільярдів доларів. Зокрема, були укладені угоди з Польщею на 12,4 мільярди про продаж танків, гаубиць, винищувачів і РСЗВ. 

Про це пише New York Times.

"Але в той час, коли Південна Корея розширює свій глобальний продаж зброї, вона відмовляється відправляти летальну допомогу самій Україні. Вона зосередилася на заповненні прогалин у світовому переозброєнні, водночас опираючись будь-якій прямій участі в озброєнні України, накладаючи суворі правила експортного контролю на всі продажі", - пише видання.

New York Times пояснює, що нерішучість Сеулу частково пов’язано з небажанням роздратувати москву. Південна Корея сподівається на співпрацю з росією в питанні запровадження нових санкцій проти все більш войовничої КНДР. 

З початку російського вторгнення в Україну традиційні постачальники зброї, такі як США, зіштовхнулися з виробничим дефіцитом. Німеччині й іншим європейським країнам виявилося важко знайти танки, щоб відправити їх українській армії. Тож покупці почали шукати альтернативних постачальників.

Країни у Східній Європі намагаються якомога швидше переозброїти і оновити свої армії після того, як віддали свою радянську зброю Україні. І Південна Корея стала для них привабливим партнером. Контракти з Польщею про постачання танків і гаубиць були підписані в кінці серпня. Менш через три місяці південнокорейські підрядники передали першу партію. Варшава була вдячна за швидкість.

Бестселер південнокорейської оборонної промисловості - це самохідні гаубиці K9. Їх виготовляють на заводі компанії Hanwha завбільшки з шість футбольних полів у місті Чханвон.

"Нам потрібно додати ще дві складальні лінії, щоб задовольнити дедалі більший попит", - сказав інженер компанії Hanwha Парк Санг Кю, нагадуючи, що Польща і інші країни теж замовили K9.

Сеул засудив російське вторгнення в Україну. І президент Йон Сок Йоль пообіцяв захищати цінності, такі як "свобода" і міжнародний порядок на основі правил. Але бажання Південної Кореї збільшити експорт зброї на тлі війни також підкреслює труднощі в балансуванні. путін застеріг країну від постачання зброї Україні, наголосивши, що це зруйнує відносини москви з Сеулом і може спровокувати поглиблення військових зв’язків Росії з КНДР. Війна проти України вже призвела до значного зближення кремля і Пхеньяна, який відверто підтримав вторгнення. А Вашингтон звинувачує Північну Корею в постачанні артилерійських снарядів, ракет і інших боєприпасів росії.

Сеул погодився продати США артилерійські снаряди і тим самим поповнити американські запаси. Але він наполягав на умовах експортного контролю, які б гарантували, що "кінцевим користувачем" будуть США, а не інша країна. Таку вимогу Південна Корея ставить десятиліттями всім своїм покупцям включно з Польщею. Попри це, південнокорейські військові технології вже в Україні. Польські гаубиці "Краб" побудовані на базі шасі південнокорейських САУ K9.

"Цілком можливо, що південнокорейська зброя опиниться в Україні через інші країни. Є сумніви, що Південна Корея буде посилювати свій експортний контроль у такому випадку", - сказав експерт Азійського інституту політичних досліджень у Сеулі Янг Ук.

Раніше повідомлялось, що цього року Китай планує збільшити оборонні витрати на 7,2%, що перевищує цільовий показник ВВП.

СШАвійназброяПівденна Корея

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