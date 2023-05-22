Південна Корея вивчає перелік зброї, яка потрібна Україні

Україна надала Південній Кореї список необхідної зброї і вивчає його.

Про це заявив президент Республіки Корея Юн Сок Йоль, передає Укрінформ.

"Щодо підтримки України – минулого вівторка перша леді України була в Кореї, я також мав зустріч із президентом Зеленським. Російські війська при відступі залишили багато мін, було багато втрат і руйнувань. Ми хочемо допомогти якомога швидше. Також президент Зеленський надав список зброї, і ми його переглянемо", – заявив президент Південної Кореї.

Юн Сок Йоль пообіцяв Україні додаткову допомогу нелетального характеру під час першої в історії зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.