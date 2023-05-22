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Південна Корея вивчає перелік зброї, яка потрібна Україні

22 травня 2023, 12:09
Південна Корея вивчає перелік зброї, яка потрібна Україні
Україна надала Південній Кореї список необхідної зброї і вивчає його.

Про це заявив президент Республіки Корея Юн Сок Йоль, передає Укрінформ.

"Щодо підтримки України – минулого вівторка перша леді України була в Кореї, я також мав зустріч із президентом Зеленським. Російські війська при відступі залишили багато мін, було багато втрат і руйнувань. Ми хочемо допомогти якомога швидше. Також президент Зеленський надав список зброї, і ми його переглянемо", – заявив президент Південної Кореї.

Юн Сок Йоль пообіцяв Україні додаткову допомогу нелетального характеру під час першої в історії зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Мовиться про обладнання для розмінування і машини швидкої допомоги. Юн і Зеленський також дійшли згоди щодо двосторонньої співпраці в повоєнній відбудові України під час зустрічі.

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