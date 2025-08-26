Північна Корея може відправити 100 тисяч солдатів воювати за росію – ЗМІ
За інформацією ЗМІ, північнокорейські солдати заявляють про готовність приєднатися до війни на боці росії. Експерти оцінюють можливий контингент у понад 100 тисяч осіб.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може направити до 100 тисяч військовослужбовців для участі у війні росії проти України.
Про це повідомляє Daily Star.
За даними видання, у КНДР стверджують, що військові "шикуються в чергу", аби потрапити на фронт. Раніше підрозділи з Північної Кореї вже залучалися до операцій у Курській області, які там назвали "успішними".
Південнокорейська розвідка повідомила, що понад 100 тисяч громадян КНДР готові вирушити до України у будь-який момент. Прокремлівський військовий експерт Андрєй Клінцевіч зазначив: "Нам подобаються ці цифри, вони можуть значно пришвидшити багато процесів".
Інший військовий аналітик, Тімур Сіртланов заявив, що війська КНДР наразі можуть діяти лише на території росії. За його словами, у майбутньому їх можуть залучати до охорони кордонів у прикордонних областях — Курській, Бєлгородській чи Брянській.
Нагадаємо, нещодавно Кім Чен Ин вшанував пам'ять загиблих військових, що воювали на боці росії. Також він зустрівся з родинами загиблих солдатів, втішав дітей і військових, а після офіційної частини відбувся бенкет на честь повернення підрозділу.
Українська розвідка поки не коментувала інформацію про можливі плани КНДР відправити свої війська до України.