Північна Корея може відправити 100 тисяч солдатів воювати за росію – ЗМІ

Південнокорейська розвідка повідомила, що понад 100 тисяч громадян КНДР готові вирушити до України.

За інформацією ЗМІ, північнокорейські солдати заявляють про готовність приєднатися до війни на боці росії. Експерти оцінюють можливий контингент у понад 100 тисяч осіб.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може направити до 100 тисяч військовослужбовців для участі у війні росії проти України.

Про це повідомляє Daily Star.

За даними видання, у КНДР стверджують, що військові "шикуються в чергу", аби потрапити на фронт. Раніше підрозділи з Північної Кореї вже залучалися до операцій у Курській області, які там назвали "успішними".

Південнокорейська розвідка повідомила, що понад 100 тисяч громадян КНДР готові вирушити до України у будь-який момент. Прокремлівський військовий експерт Андрєй Клінцевіч зазначив: "Нам подобаються ці цифри, вони можуть значно пришвидшити багато процесів".

Інший військовий аналітик, Тімур Сіртланов заявив, що війська КНДР наразі можуть діяти лише на території росії. За його словами, у майбутньому їх можуть залучати до охорони кордонів у прикордонних областях — Курській, Бєлгородській чи Брянській.

Нагадаємо, нещодавно Кім Чен Ин вшанував пам'ять загиблих військових, що воювали на боці росії. Також він зустрівся з родинами загиблих солдатів, втішав дітей і військових, а після офіційної частини відбувся бенкет на честь повернення підрозділу.

Українська розвідка поки не коментувала інформацію про можливі плани КНДР відправити свої війська до України.