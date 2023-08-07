Матеріали:
Теми:

Подоляк про зустріч у Джидді: не всі розуміють, чому йде війна і чому росія має програти

07 серпня 2023, 15:31
Подоляк про зустріч у Джидді: не всі розуміють, чому йде війна і чому росія має програти
Фото: Укрінформ
Михайло Подоляк зазначив, що певні країни продовжують думати, що між росією та Україною є якісь територіальні спори.

На полях саміту в Саудівській Аравії "одним із найскладніших питань" було те, що не усі країни розуміють, чому росія має покинути території України для завершення війни.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі "Радіо Свобода".

"Найскладніше завжди обговорення питання, що росія має залишити територію України. Деякі країни, не усі безумовно, які займають проукраїнську позицію з початку цієї війни усе чітко розуміють, а деякі країни продовжують думати, що це питання територіальних якихось нюансів. Мається на увазі, що рф атакує територію заради цієї території – мова про схід України. Залишити щось росії, хоча би маленький клаптик – це буде означати, що війна просто перенесена на наступні етапи", – заявив радник ОП.

Подоляк пояснив, що "не усі країни розуміються на природі російсько-української війни". Він заявив, що "перемовини без програшу росії дискредитують міжнародне право".

"Деякі країни не глибоко розуміються на цьому конфлікті, більше того – деякі країни продовжують вважати росію спроможною проводити масштабні воєнні кампанії. Складно пояснити, що якщо ми хочемо фіналізувати саме війну, знайти її фінал, то тоді росія має програти. Якщо ми хочемо продовжувати війну, і таким чином максимально дискредитувати міжнародне право, то тоді треба про щось домовлятись з російською федерацією. Не всі це розуміють, і це найбільш складні питання", – сказав він.

Подоляк додав, що "обхід санкцій дозволяє постачальникам заробляти більше, аніж вони заробляли, коли торгували з російською федерацією напряму".

"Щодо санкцій: ніхто ж вам не буде казати, що допомагає росії обходити певні санкції. Це преміальний сегмент, ми отримуємо набагато більше доходу з ось цього обходу санкцій, ніж ми отримували дохід, коли напряму торгували з рф. Це складно, тому що ніхто це не визнає, але ці теми також присутні при обговореннях", – розповів політик.

Саудівська АравіяПодоляквійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 09:34
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється