Подоляк про зустріч у Джидді: не всі розуміють, чому йде війна і чому росія має програти

Михайло Подоляк зазначив, що певні країни продовжують думати, що між росією та Україною є якісь територіальні спори.

На полях саміту в Саудівській Аравії "одним із найскладніших питань" було те, що не усі країни розуміють, чому росія має покинути території України для завершення війни.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі "Радіо Свобода".

"Найскладніше завжди обговорення питання, що росія має залишити територію України. Деякі країни, не усі безумовно, які займають проукраїнську позицію з початку цієї війни усе чітко розуміють, а деякі країни продовжують думати, що це питання територіальних якихось нюансів. Мається на увазі, що рф атакує територію заради цієї території – мова про схід України. Залишити щось росії, хоча би маленький клаптик – це буде означати, що війна просто перенесена на наступні етапи", – заявив радник ОП.

Подоляк пояснив, що "не усі країни розуміються на природі російсько-української війни". Він заявив, що "перемовини без програшу росії дискредитують міжнародне право".

"Деякі країни не глибоко розуміються на цьому конфлікті, більше того – деякі країни продовжують вважати росію спроможною проводити масштабні воєнні кампанії. Складно пояснити, що якщо ми хочемо фіналізувати саме війну, знайти її фінал, то тоді росія має програти. Якщо ми хочемо продовжувати війну, і таким чином максимально дискредитувати міжнародне право, то тоді треба про щось домовлятись з російською федерацією. Не всі це розуміють, і це найбільш складні питання", – сказав він.

Подоляк додав, що "обхід санкцій дозволяє постачальникам заробляти більше, аніж вони заробляли, коли торгували з російською федерацією напряму".

"Щодо санкцій: ніхто ж вам не буде казати, що допомагає росії обходити певні санкції. Це преміальний сегмент, ми отримуємо набагато більше доходу з ось цього обходу санкцій, ніж ми отримували дохід, коли напряму торгували з рф. Це складно, тому що ніхто це не визнає, але ці теми також присутні при обговореннях", – розповів політик.