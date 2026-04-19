Поліція розповіла деталі про стрільця у Києві

Перед терактом стрілець вистрілив у сусіда і підпалив квартиру.

Стрілець у Києві — 58-річний уродженець москви – перед скоєнням теракту здійснив постріл у бік свого сусіда з травматичного пістолета, після чого взяв іншу зброю та підпалив власну квартиру.

Про це очільник Національної поліції України Іван Вигівський розповів на брифінгу.

Вигівський вказує, що виклик у патрульну поліцію надійшов о 16:32 – говорили про "конфлікт між громадянами на вулиці", тому поліціянти спочатку їхати на "побутову сварку". Так, винуватець теракту у Києві спочатку здійснив у бік свого сусіда з квартири знизу постріли з травматичного пістолета, після чого забіг до себе у квартиру, взяв іншу зброю, з якої потім стріляв по цивільних, облив квартиру горючою рідиною та підпалив квартиру. Цим Вигівський пояснює дії партульних, які на відео тікали від пострілів та залишили поранену дитину самою. За його словами, вони спочатку не розуміли серйозність ситуації. Одразу після цього поліціянти повідомили про озброєного чоловіка та стрілянину чергового по Києву, а він – керівнику головного управління поліції Києва. Правоохоронці одразу розпочали спеціальну операцію.