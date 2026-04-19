Поліція розповіла деталі про стрільця у Києві
19 квітня 2026, 20:15
Перед терактом стрілець вистрілив у сусіда і підпалив квартиру.
Стрілець у Києві — 58-річний уродженець москви – перед скоєнням теракту здійснив постріл у бік свого сусіда з травматичного пістолета, після чого взяв іншу зброю та підпалив власну квартиру.
Про це очільник Національної поліції України Іван Вигівський розповів на брифінгу.
Вигівський вказує, що виклик у патрульну поліцію надійшов о 16:32 – говорили про "конфлікт між громадянами на вулиці", тому поліціянти спочатку їхати на "побутову сварку". Так, винуватець теракту у Києві спочатку здійснив у бік свого сусіда з квартири знизу постріли з травматичного пістолета, після чого забіг до себе у квартиру, взяв іншу зброю, з якої потім стріляв по цивільних, облив квартиру горючою рідиною та підпалив квартиру. Цим Вигівський пояснює дії партульних, які на відео тікали від пострілів та залишили поранену дитину самою. За його словами, вони спочатку не розуміли серйозність ситуації. Одразу після цього поліціянти повідомили про озброєного чоловіка та стрілянину чергового по Києву, а він – керівнику головного управління поліції Києва. Правоохоронці одразу розпочали спеціальну операцію.
За словами очільника Нацполіції, стрілець – уродженець Москви, який з 1992 року служив у Збройних силах України, переважно в Одеському регіоні, в автомобільних військах. У 2005 році чоловік пішов на пенсію, після чого відвідував росію. У 2017 році він повернувся до України та проживав у Бахмуті. Вигівський каже, що правоохоронці знайшли сторінки чоловіка у соціальних мережах. Там у нього "доволі негативні" дописи.
"Не можна сказати, що в нього була позиція українця. Трохи “не у той бік"", – зазначив він.
Сусіди характеризували стрільця як "скритну людину". Родичів, дружини чи дітей у чоловіка немає. За даними правоохоронців, раніше його притягували до відповідальності за спричинення легких тілесних ушкоджень. Однак у суді чоловік "примирився" з жертвою, тому провадження закрили. Також це не стало підставою для скасування дозволу на зброю.
Вигівський запевняє, що по вулиці зі зброєю стрілець ходив до 10 хвилин, після чого взяв заручників у супермаркеті. Там з ним близько 40 хвилин вели перемовини. Конкретних вимог він не висував – хотів, щоб до нього підійшов один поліцейський для перемовин, направляв зброю на працівників і відвідувачів. Вигівський вважає, що так чоловік просто "тягнув час". Після цього спецпідрозділ КОРД "оперативно, швидко і згідно з алгоритмами" ліквідував його.
Щодо зброї, то довідку для продовження дозволу на неї він отримав 15 грудня 2025 року після проходження певних перевірок у медичному закладі. Спочатку його оголошували у розшук через те, що він не продовжив дозвіл на зброю, однак потім він все ж це зробив. Поліція перевірятиме медзаклад і обставини видачі документів.
Нині Служба безпеки України розслідує справу як "теракт".
Нагадаємо, що вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва невідомий чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Під час штурму його ліквідували.