Польща легалізувала службу своїх громадян у ЗСУ

13 лютого 2026, 18:37
Новий закон звільняє добровольців від кримінальної відповідальності за боротьбу проти рф на боці України.

Сейм Польщі прийняв закон, який звільняє від кримінальної відповідальності поляків, що беруть участь у бойових діях на боці України.

Про це пише Polskie Radio.

Рішення було підтримано майже одноголосно: 406 депутатів проголосували ''за'', 19 утрималися, а четверо, серед яких члени партії Конфедерація польської корони Гжегож Браун та один представник Права і справедливості – виступили проти.

Закон передбачає амністію для тих, хто воює за Україну у війні проти росії, а також для осіб, які вже були засуджені за подібні дії.

До цього участь у бойових діях за іноземну державу без дозволу Міністерства оборони Польщі каралася тюремним ув'язненням від трьох місяців до п'яти років.

Документ встановлює, що добровольцям прощають і ''забувають'' злочини та правопорушення, пов'язані зі службою в іноземній армії або вербуванням громадян Польщі чи іноземців до Збройних сил України. Початок амністії відраховується з 6 квітня 2014 року.

За оцінками авторів законопроєкту, нові положення можуть стосуватися кількасот осіб, які долучилися до боротьби на боці України.

 
ПольщавійнаЗСУ

