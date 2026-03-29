Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща закриває кордони з ЄС на півроку

29 березня 2026, 11:51
Фото: з відкритих джерел
Варшава пояснює рішення загрозами гібридної агресії з боку москви та мінська.

Польща продовжила тимчасовий прикордонний контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою до 1 жовтня 2026 року у відповідь на триваючу гібридну агресію режимів владіміра путіна та Олександра Лукашенка, які використовують нелегальну міграцію для дестабілізації ЄС. 

Про це інформує Польського радіо.

Замість вільного пересування у Шенгенській зоні тепер мандрівників очікують суворі перевірки; до патрулювання залучені прикордонники, поліція та Сили територіальної оборони (WOT). 

Перевірки охоплюватимуть 50 точок на кордоні з Німеччиною та 13 із Литвою, включно з парком Мужаковський, щоб перешкодити проникненню диверсійних груп. 

Польське МВС наголошує, що міграційна криза на кордоні - спланована операція спецслужб рф і білорусі, а контроль необхідний для перерізання каналів незаконного трафіку людей і запобігання загрозам для НАТО та ЄС.

З 5 квітня будь-який транспортний засіб на в’їзді чи виїзді з Польщі може бути зупинений для ретельного огляду; мандрівникам радять мати при собі документи, планувати додатковий час на подорож і звертати увагу на посилений контроль у туристичних зонах та на веломаршрутах. 

Повідомлення про заходи надіслано до Єврокомісії та Європарламенту, а Шенгенський кодекс дає Польщі право обмежувати вільний рух у разі серйозної загрози.

 
Польщакордон

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється