Польща закриває кордони з ЄС на півроку

Варшава пояснює рішення загрозами гібридної агресії з боку москви та мінська.

Польща продовжила тимчасовий прикордонний контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою до 1 жовтня 2026 року у відповідь на триваючу гібридну агресію режимів владіміра путіна та Олександра Лукашенка, які використовують нелегальну міграцію для дестабілізації ЄС.

Замість вільного пересування у Шенгенській зоні тепер мандрівників очікують суворі перевірки; до патрулювання залучені прикордонники, поліція та Сили територіальної оборони (WOT).

Перевірки охоплюватимуть 50 точок на кордоні з Німеччиною та 13 із Литвою, включно з парком Мужаковський, щоб перешкодити проникненню диверсійних груп.

Польське МВС наголошує, що міграційна криза на кордоні - спланована операція спецслужб рф і білорусі, а контроль необхідний для перерізання каналів незаконного трафіку людей і запобігання загрозам для НАТО та ЄС.

З 5 квітня будь-який транспортний засіб на в’їзді чи виїзді з Польщі може бути зупинений для ретельного огляду; мандрівникам радять мати при собі документи, планувати додатковий час на подорож і звертати увагу на посилений контроль у туристичних зонах та на веломаршрутах.

Повідомлення про заходи надіслано до Єврокомісії та Європарламенту, а Шенгенський кодекс дає Польщі право обмежувати вільний рух у разі серйозної загрози.