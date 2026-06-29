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Польські депутати у Європарламенті ініціювали резолюції щодо вшанування жертв "геноциду УПА"

29 червня 2026, 17:31
Польські депутати у Європарламенті ініціювали резолюції щодо вшанування жертв
Фото: reuters.com
Як зазначив Мюллер, президент України "зробив черговий крок, що підриває польсько-українські відносини".
Депутат Європарламенту від польської опозиційної партії "Право і справедливість" Пйотр Мюллер повідомив, що їхня група подала пропозицію щодо дебатів і резолюції щодо вшанування жертв "геноциду УПА".
 
Про це Мюллер написав в Х.
 
Як зазначив Мюллер, президент України "зробив черговий крок, що підриває польсько-українські відносини".
 
"На жаль, це доказ, що попередні рішення були свідомими. Сподіваюся, що цього разу вся польська політична еліта зрозуміє: тут потрібна тверда, рішуча політика. Допомагати, але й ВИМАГАТИ", – написав він.
 
"Наша група в Європейському парламенті подала пропозицію про проведення дебатів та ухвалення резолюції на вшанування пам'яті жертв геноциду, вчиненого УПА. Відносини в Європі мають ґрунтуватися на правді. Українські політики мають нарешті це зрозуміти", – заявив Мюллер.
 
За його словами, наразі українські політики своєю поведінкою також завдають шкоди довгостроковим інтересам власної країни.
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