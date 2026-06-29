Польські депутати у Європарламенті ініціювали резолюції щодо вшанування жертв "геноциду УПА"

Як зазначив Мюллер, президент України "зробив черговий крок, що підриває польсько-українські відносини".

Депутат Європарламенту від польської опозиційної партії "Право і справедливість" Пйотр Мюллер повідомив, що їхня група подала пропозицію щодо дебатів і резолюції щодо вшанування жертв "геноциду УПА".

Про це Мюллер написав в Х.

Як зазначив Мюллер, президент України "зробив черговий крок, що підриває польсько-українські відносини".

"На жаль, це доказ, що попередні рішення були свідомими. Сподіваюся, що цього разу вся польська політична еліта зрозуміє: тут потрібна тверда, рішуча політика. Допомагати, але й ВИМАГАТИ", – написав він.

"Наша група в Європейському парламенті подала пропозицію про проведення дебатів та ухвалення резолюції на вшанування пам'яті жертв геноциду, вчиненого УПА. Відносини в Європі мають ґрунтуватися на правді. Українські політики мають нарешті це зрозуміти", – заявив Мюллер.

За його словами, наразі українські політики своєю поведінкою також завдають шкоди довгостроковим інтересам власної країни.