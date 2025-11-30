Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польський телеканал під час географічної вікторини показав карту України без Криму

30 листопада 2025, 17:07
Польський телеканал під час географічної вікторини показав карту України без Криму
Скриншот з відео
Карту України показали у розважальному шоу The Floor.

Польський комерційний телеканал TVN під час розважальної програми The Floor показав карту України без Криму.

Про це пише "Суспільне Крим".

Епізод програми The Floor на сайті польського телеканалу опублікували 11 листопада. За умовами розважального шоу, 100 учасників стоять на світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Гравці змагаються у парах, переможець дуелі-вікторини забирає собі територію опонента. Виграє той, хто захопить всі 100 квадратів.
 
Один із раундів шоу – змагання у галузі географії. Учасникам демонструють на екрані мапи різних країн, а ті мають вгадати назву держави. Коли на екрані з’явилась мапа України, окупований росією Крим був зафарбований помаранчевим кольором, на відміну від решти країни, яка була виділена червоним.
 
"У категорії "Сусіди на карті" на екрані з'являються контури країн, і єдиними підказками є сусідні держави. Ви повинні діяти швидко, впевнено та без жодних вагань. Одне можна сказати напевно: рефлекси, пам'ять та географічна уява тут є ключовими", – ідеться в описі до відео.
 
В Україні цей інцидент поки що не коментували. Польський телеканал також не пояснив, чому зобразив Україну без Криму.

 

війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 15:48
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Технології
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 11:57
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Політика
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 09:59
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Політика
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 16:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється