Польський телеканал під час географічної вікторини показав карту України без Криму

Карту України показали у розважальному шоу The Floor.

Польський комерційний телеканал TVN під час розважальної програми The Floor показав карту України без Криму.

Про це пише "Суспільне Крим".

Епізод програми The Floor на сайті польського телеканалу опублікували 11 листопада. За умовами розважального шоу, 100 учасників стоять на світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Гравці змагаються у парах, переможець дуелі-вікторини забирає собі територію опонента. Виграє той, хто захопить всі 100 квадратів.

Один із раундів шоу – змагання у галузі географії. Учасникам демонструють на екрані мапи різних країн, а ті мають вгадати назву держави. Коли на екрані з’явилась мапа України, окупований росією Крим був зафарбований помаранчевим кольором, на відміну від решти країни, яка була виділена червоним.