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ПОЛІТИКА

Помічники Байдена ведуть переговори з В'єтнамом щодо укладення угоди про найбільше в історії постачання озброєнь – Reuters

23 вересня 2023, 15:47
Помічники Байдена ведуть переговори з В'єтнамом щодо укладення угоди про найбільше в історії постачання озброєнь – Reuters
Як зазначає видання, пакет може бути сформований протягом наступного року і включати продаж парку винищувачів F-16.

Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з В'єтнамом щодо угоди про передачу зброї. Зокрема, літаків F-16.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, пакет може бути сформований протягом наступного року і включати продаж парку винищувачів F-16.

Джерела наголошують, що угода все ще знаходиться на ранній стадії, її точні умови не визначені, і, ймовірно, вона може не відбутися зрештою. Але це була ключова тема офіційних переговорів В'єтнаму та США у Ханої, Нью-Йорку та Вашингтоні протягом усього останнього місяця.

Reuters наголошує, що у разі погодження угоди - це буде найбільша в історії передача зброї між колишніми супротивниками Холодної війни.

Також зазначається, що велика американо-в'єтнамська угода щодо постачання зброї може дратувати Китай і відсторонити росію.

Нагадаємо, одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - це Тайвань. Пекін розглядає острів як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під його контролем. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

зброяпереговориF-16США В'єтнам

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