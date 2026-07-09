Понад 40% поляків вважають надану військову допомогу Україні надмірною – опитування

Респондентів запитали, як вони оцінюють масштаби військової допомоги, наданої Польщею Україні.

За даними опитування, 44,8%, поляків вважають, що військова допомога, надана Україні Польщею під час повномасштабного російського вторгнення, була занадто великою.

Про це свідчить опитування SW Research, проведене на замовлення Onet.

Респондентів запитали, як вони оцінюють масштаби військової допомоги, наданої Польщею Україні.

Найбільша кількість респондентів – 44,8% – відповіла, що допомога була занадто великою.

38,2% заявили, що масштаби підтримки був адекватними.

Ще 6,8% опитаних вважають, що Польща надала Україні занадто малу військову підтримку. Відповідь "важко сказати" обрали 10,2 % респондентів.

Опитування SW Research проводили 8 липня методом інтернет-інтерв'ю (CAWI). У рамках дослідження було опитано 809 респондентів за загальною вибіркою дорослих по всій країні.