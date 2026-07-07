Посадовець Навроцького потрапив до бази "Миротворця" через "Малопольщу"

Голову Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького, Збіґнєва Богуцького, внесли до бази сайту "Миротворець".

Польського чиновника офіційно назвали "антиукраїнським пропагандистом". Досьє Богуцького вже доступне на порталі.

Фахівці центру виділили кілька ключових причин для такого рішення:

посягання на суверенітет України;

спроби підірвати територіальну цілісність держави;

участь в актах гуманітарної агресії;

маніпуляція фактами для розпалювання ворожнечі між поляками та українцями.

Адміністрація ресурсу закликає правоохоронців звернути увагу на цю особу. Вони вважають дії Богуцького усвідомленим випадом проти міжнародного правопорядку. Це пряма загроза національній безпеці. Конфлікт спровокував коментар Богуцького в стінах Сейму. Він підняв тему Волинської трагедії й щодо західних областей України вжив термін "Східна Малопольща". Це формулювання часто використовують прихильники ідеї "повернення" українських земель до складу Польщі.