Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Посадовець Навроцького потрапив до бази "Миротворця" через "Малопольщу"

07 липня 2026, 09:35
Посадовець Навроцького потрапив до бази
Фото: facebook.com/ZbigniewBoguckiPL
Причиною стали скандальні висловлювання посадовця щодо територіальної приналежності західних регіонів України.
Голову Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького, Збіґнєва Богуцького, внесли до бази сайту "Миротворець". 
 
Про це свідчать дані центру "Миротворець".
 
Польського чиновника офіційно назвали "антиукраїнським пропагандистом". Досьє Богуцького вже доступне на порталі.
 
Фахівці центру виділили кілька ключових причин для такого рішення:
  • посягання на суверенітет України;
  • спроби підірвати територіальну цілісність держави;
  • участь в актах гуманітарної агресії;
  • маніпуляція фактами для розпалювання ворожнечі між поляками та українцями.
 
Адміністрація ресурсу закликає правоохоронців звернути увагу на цю особу. Вони вважають дії Богуцького усвідомленим випадом проти міжнародного правопорядку. Це пряма загроза національній безпеці. Конфлікт спровокував коментар Богуцького в стінах Сейму. Він підняв тему Волинської трагедії й щодо західних областей України вжив термін "Східна Малопольща". Це формулювання часто використовують прихильники ідеї "повернення" українських земель до складу Польщі.

 

Польщавійна в Україні

Останні матеріали

Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Політика
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 07 липня 2026, 11:43
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
07 липня 2026, 08:47
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Політика
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Переклад iPress – 06 липня 2026, 15:18
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Політика
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 06 липня 2026, 11:22
У Карпатах триває третя зміна
Cуспільство
У Карпатах триває третя зміна "Королівського відпочинку" Павла Журила та Betking Foundation
06 липня 2026, 09:02
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 липня 2026, 18:12
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Новий маньчжурський кандидат. Частини 8-9 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 03 липня 2026, 14:10
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється