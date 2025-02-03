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ПОЛІТИКА

Прем'єр Великої Британії змінив акаунт через хакерську атаку росії

03 лютого 2025, 16:29
Прем'єр Великої Британії змінив акаунт через хакерську атаку росії
Фото: Getty Images
Стармер – не перша топфігура, чиї комунікації, вочевидь, стали мішенню зловмисників.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер був змушений відмовитися від свого особистого акаунта електронної пошти незабаром після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Причиною стало побоювання, що москва здійснила хакерську атаку.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на статтю "Get In: The Inside Story of Labour Under Starmer", яка була написана репортерами Патріком Магуайром і Габріелем Погрундом.

Зазначається, що 2022 року Національний центр кібербезпеки Великої Британії повідомив тодішнього лідера опозиції, що його особистий акаунт електронної пошти міг бути зламаний. Хакерську організацію, яка могла бути відповідальною за це, пов'язали з кремлем.

Через це тодішня очільниця офісу Стармера Джилл Катбертсон наказала персоналу за жодних обставин не надсилати електронні листи лідеру лейбористів. Вона не стала пояснювати, з чим пов'язані такі заходи, підкреслили у виданні.

Згідно зі статтею репортерів, пізніше Стармер змінив адресу електронної пошти і додав двофакторну аутентифікацію до свого облікового запису.

У виданні нагадали, що Стармер не перший британський політик, який став жертвою хакерів. Коли експрем'єр-міністерка Ліз Трасс була міністром закордонних справ Великої Британії, її телефон був зламаний. Крім того, російські хакери здійснювали атаку на акаунт електронної пошти колишнього глави розвідувального агентства МІ-6 Річарда Дірлава.

Британіявійна в Україніхакери рфросія загрозаКір Стармер

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