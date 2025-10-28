Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Прем'єр-міністерка Японії здивувала Трампа подарунком

28 жовтня 2025, 10:37
Фото: reuters.com
Одним із центральних моментів зустрічі став символічний подарунок, який мав підкреслити дружні та стратегічні відносини між країнами.

Прем'єрка Японії Санае Такаїчі влаштувала Дональду Трампу несподіваний дипломатичний жест у дусі Сіндзо Абе, після чого Трамп назвав її "справжнім лідером" і відзначив рішучість посилювати оборону Японії.

Про це повідомляє АР.

Під час офіційної зустрічі прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, яку в Японії вважають політичною наступницею вбитого Сіндзо Абе, повторила стиль свого попередника, організувавши розкішний прийом та аудієнцію у японського імператора для президента США Дональда Трампа.

Такаїчі вручила Трампу клюшку для гольфа, що належала Сіндзо Абе, а також сумку для гольфа з автографом японського чемпіона Хідекі Мацуями.

Такий подарунок, на думку політичних експертів, підкреслив політичну спадкоємність Такаїчі та її прагнення продовжити курс попередника у зовнішній політиці.

Президент США Дональд Трамп високо оцінив подарунок та прийом. У відповідь на жест прем'єрки він назвав Такаїчі "справжнім лідером" та відзначив її рішучість посилювати обороноздатність Японії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прибув до Японії з метою укласти масштабну угоду щодо розвитку суднобудівних потужностей та зміцнення військово-морського співробітництва.

