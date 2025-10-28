Прем'єр-міністерка Японії здивувала Трампа подарунком

Одним із центральних моментів зустрічі став символічний подарунок, який мав підкреслити дружні та стратегічні відносини між країнами.

Прем'єрка Японії Санае Такаїчі влаштувала Дональду Трампу несподіваний дипломатичний жест у дусі Сіндзо Абе, після чого Трамп назвав її "справжнім лідером" і відзначив рішучість посилювати оборону Японії.

Про це повідомляє АР.

Під час офіційної зустрічі прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, яку в Японії вважають політичною наступницею вбитого Сіндзо Абе, повторила стиль свого попередника, організувавши розкішний прийом та аудієнцію у японського імператора для президента США Дональда Трампа.

Одним із центральних моментів зустрічі став символічний подарунок, який мав підкреслити дружні та стратегічні відносини між країнами.

Такаїчі вручила Трампу клюшку для гольфа, що належала Сіндзо Абе, а також сумку для гольфа з автографом японського чемпіона Хідекі Мацуями.

Такий подарунок, на думку політичних експертів, підкреслив політичну спадкоємність Такаїчі та її прагнення продовжити курс попередника у зовнішній політиці.

Президент США Дональд Трамп високо оцінив подарунок та прийом. У відповідь на жест прем'єрки він назвав Такаїчі "справжнім лідером" та відзначив її рішучість посилювати обороноздатність Японії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прибув до Японії з метою укласти масштабну угоду щодо розвитку суднобудівних потужностей та зміцнення військово-морського співробітництва.