Трамп прибув до Японії для обговорення масштабної суднобудівної угоди

27 жовтня 2025, 12:56
Трамп прибув до Японії для обговорення масштабної суднобудівної угоди
Фото: з вільного доступу
Візит включає зустріч із японським імператором Нарухіто, переговори з новою прем’єр-міністркою Санае Такаїчі.

Президент США Дональд Трамп прибув до Японії з метою укласти масштабну угоду щодо розвитку суднобудівних потужностей та зміцнення військово-морського співробітництва.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Трамп заявив, що США прагнуть "більше кораблів" і планують відновити суднобудівну галузь у країні. Деталі економічних угод та зустрічей з корпоративними лідерами він наразі не розкрив.

Програма візиту передбачає низку ключових заходів: зустріч із японським імператором Нарухіто в Імператорському палаці в Токіо, переговори з новою прем’єр-міністркою Санае Такаїчі та вечерю з керівниками провідних корпорацій. Візит стане важливим тестом для Такаїчі, яка на початку жовтня стала першою жінкою-прем’єр-міністром Японії.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з новим прем’єр-міністром. Чув про неї феноменальні речі", - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Візит почнеться з аудієнції у імператора Нарухіто. Президент США також повідомив у соцмережах, що з нетерпінням чекає цієї зустрічі. У 2019 році Трамп уже став першим іноземним лідером, який зустрівся з Нарухіто після його сходження на престол.

Крім того, очікується огляд атомного авіаносця USS George Washington на військово-морській базі Йокосука на південь від Токіо та низка ділових зустрічей із японськими корпораціями, під час яких сторони обговорять потенційне розширення співпраці у суднобудуванні.

 
