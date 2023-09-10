Президент Бразилії хоче посадити Зеленського і путіна за стіл переговорів на Генасамблеї ООН

На його думку, це можна буде зробити під час Генасамблеї ООН, а саме під час так званого "тижня високого рівня", який стартує 19 вересня.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва задумав посадити президента України Володимира Зеленського і російського диктатора владіміра путіна за стіл переговорів.

Про це пише CNN Brasil.

Лула да Сілва заявив, що саме Генасамблея ООН, а не саміт G20, є відповідним місцем для обговорення війни в Україні.

"Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй відбудеться з 19 вересня. Є де поговорити про війну. Є де обговорити мир. Є де посадити путіна і Зеленського за стіл переговорів. Усі проти війни", – сказав він.

Президент Бразилії також вкотре заявив, що його країна "не буде втягуватися у війну", але має намір брати участь у мирних переговорах.

Лула да Сілва нагадав, що G20 була створена через економічну кризу 2008 року і викликала дискусії про економічні питання, про Бреттон-Вудські інститути, Світовий банк і МВФ.

"Тому ми не вважаємо, що тут, в Індії, ідеальне місце для обговорення війни", – заявив він.