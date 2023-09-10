Президент Бразилії хоче посадити Зеленського і путіна за стіл переговорів на Генасамблеї ООН
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва задумав посадити президента України Володимира Зеленського і російського диктатора владіміра путіна за стіл переговорів.
Про це пише CNN Brasil.
Лула да Сілва заявив, що саме Генасамблея ООН, а не саміт G20, є відповідним місцем для обговорення війни в Україні.
"Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй відбудеться з 19 вересня. Є де поговорити про війну. Є де обговорити мир. Є де посадити путіна і Зеленського за стіл переговорів. Усі проти війни", – сказав він.
Президент Бразилії також вкотре заявив, що його країна "не буде втягуватися у війну", але має намір брати участь у мирних переговорах.
Лула да Сілва нагадав, що G20 була створена через економічну кризу 2008 року і викликала дискусії про економічні питання, про Бреттон-Вудські інститути, Світовий банк і МВФ.
"Тому ми не вважаємо, що тут, в Індії, ідеальне місце для обговорення війни", – заявив він.