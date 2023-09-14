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Президент Литви очікує "зеленого світла" для членства України в НАТО у 2024 році

14 вересня 2023, 17:35
Президент Литви очікує
джерело president.gov.ua
Він додав, що усе до членства України в майбутньому в альянсі було створено на саміті у Вільнюсі.

Президент Литви Гітанас Науседа сподівається, що наступного року саміт НАТО у Вашингтоні дасть "зелене світло" для членства України в Альянсі.

Про це він заявив на Криницькому форумі з безпеки та економіки, повідомляє LRT.

"Зараз ми маємо докласти максимум зусиль, і я дуже сподіваюся на співпрацю Республіки Польща, щоб на Вашингтонському саміті ми могли допомогти зробити ще один крок вперед і, можливо, дати зелене світло членству України в НАТО", — сказав Науседа.

Він також підкреслив, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі було створено все робоче середовище та алгоритм вступу України до альянсу в майбутньому, а ухвалений текст є "максимумом того, чого можна було досягти".

Науседа також додав, що бачить послідовні зусилля президента США Джо Байдена щодо продовження підтримки України.

НАТОвійна в Українічленстворосія окупантинауседа

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