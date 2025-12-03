Президент Південної Кореї запропонував відновити контакти з Кім Чен Ином

За словами політика, відновлення звʼязків слугуватиме відправною точкою для "мирного співіснування" між Сеулом і Пхеньяном.

Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон хоче поновити канали зв'язку з Північною Кореєю.

Про це повідомляє Yonhap.

Поновлення контактів президент бачить як відправну точку для припинення ворожості та конфронтації між двома Кореями. На думку політика, такий діалог можна розпочати у галузях, важливих і для Півночі, і для Півдня, і загалом для світу: клімат і навколишнє середовище, безпека під час стихійних лих та охорона здоров’я. Він також заявив, що "об'єднання є неминучим шляхом для розділеної Кореї, навіть після тисячоліть", і слід досягти мирно, а не поглинанням.

Лі Дже Мьон пообіцяв створити Корейський півострів,"вільний від привида війни". Він згадав про необхідність припинити стан війни з КНДР та досягти без'ядерного статусу всього Корейського півострова.

"Коли дві Кореї спускаються до конфронтації та конфлікту, життя людей стає нестабільним, а наша політика, економіка та демократія опиняються під загрозою. Ми повинні покласти край ворожнечі та конфронтації та встановити нові міжкорейські відносини, засновані на мирному співіснуванні", – зазначив глава Південної Кореї.