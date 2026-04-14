Президент Польщі звинуватив Туска в проросійській політиці

14 квітня 2026, 13:58
Фото: Shutterstock
Туска називають "найбільш проросійським прем'єр-міністром в історії Польщі".

Президент Польщі Кароль Навроцький опублікував у Facebook відео, в якому звинувачує керівну партію у "політиці поступок росії". Головними мішенями стали прем'єр-міністр Дональд Туск та спікер Сейму Влодзімеж Чажастий.

"Протягом багатьох років ті, хто зараз перебуває при владі, проводили політику поступок щодо росії, розмінюючи нашу національну безпеку на привілеї від путіна. А сьогодні вони намагаються нас повчати. Не даймо брехні перемогти правду", — заявив Навроцький.

У відео Туска називають "найбільш проросійським прем'єр-міністром в історії Польщі" та згадують його численні зустрічі з путіним, під час яких він нібито "запитував думку щодо будівництва протиракетного щита в Польщі". Також наводяться архівні кадри зустрічей обох лідерів, що відбулися задовго до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Туску закидають і те, що за його урядування Польща стала залежною від російського газу, а російські ЗМІ нібито називали його "нашою людиною у Варшаві".

Чажастого у відео характеризують як людину з "комуністичним минулим та зв'язками з росією", згадуючи його колишнє членство в Комуністичній партії. Приводом для випаду став допис спікера Сейму з фото Навроцького разом із Віктором Орбаном.

Сам Навроцький у відео позиціонується як політик, який "роками бореться за усунення російського впливу": на посаді голови Інституту національної пам'яті він зносив комуністичні пам'ятники, а як президент — відкрито називає путіна злочинцем.

Дональд ТускВладімір Путінросія загрозаКароль Навроцький

