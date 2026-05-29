Президент Румунії пообіцяв росії "пропорційні заходи у відповідь" на атаку дрона

Румунія вже поінформувала союзників у НАТО та партнерів у ЄС про інцидент.

Президент Румунії Нікушор Дан назвав інцидент із влучанням дрона по будинку в місті Галац "найсерйознішим інцидентом", який зачепив територію країни від початку війни росії проти України. Він пообіцяв "пропорційну" відповідь.

Дан повідомив, що скликав засідання Вищої ради оборони країни для обговорення наслідків влучання дрона. За його словами, "безпрецедентний характер події вимагає рішучої, скоординованої та адекватної відповіді – на національному, союзницькому та міжнародному рівнях". Румунський президент наголосив, що повна відповідальність лежить на російській федерації й що "жодної невизначеності щодо виконавця та причини цієї агресії немає". Тому він обіцяє ухвалити "пропорційні заходи у відповідь".