Президент Румунії пообіцяв росії "пропорційні заходи у відповідь" на атаку дрона
29 травня 2026, 11:11
Фото: X / Nicușor Dan
Румунія вже поінформувала союзників у НАТО та партнерів у ЄС про інцидент.
Президент Румунії Нікушор Дан назвав інцидент із влучанням дрона по будинку в місті Галац "найсерйознішим інцидентом", який зачепив територію країни від початку війни росії проти України. Він пообіцяв "пропорційну" відповідь.
Про це йдеться в його заяві.
Дан повідомив, що скликав засідання Вищої ради оборони країни для обговорення наслідків влучання дрона. За його словами, "безпрецедентний характер події вимагає рішучої, скоординованої та адекватної відповіді – на національному, союзницькому та міжнародному рівнях". Румунський президент наголосив, що повна відповідальність лежить на російській федерації й що "жодної невизначеності щодо виконавця та причини цієї агресії немає". Тому він обіцяє ухвалити "пропорційні заходи у відповідь".
"Я звернувся до Міністерства закордонних справ із вимогою невідкладно підготувати низку заходів щодо відносин із російською федерацією, пропорційних до цієї надзвичайно серйозної ситуації", – каже він.
Серед інших заходів Румунія вже поінформувала союзників у НАТО та партнерів в ЄС про інцидент. Про "грубе та повторне порушення міжнародного права" з боку рф повідомлять і Раду Безпеки ООН.
Також у реальному часі триває комунікація із союзними військовими структурами. Крім того, у союзників попросили перекинути на румунську територію додаткові засоби боротьби з дронами для посилення оборони східного флангу Альянсу.
Водночас Нікушор Дан вступився за військових, які не збили дрон. Вони, мовляв, діяли відповідно до процедур, "встановлених для таких ситуацій, маючи чіткий наказ збити дрон одразу, щойно умови дозволили б це зробити без ризику для цивільного населення чи інфраструктури".
"Рішення не відкривати вогонь по цілі було ухвалене тому, що не було умов, які дали б змогу знищити її без ризику для безпеки цивільних. Мої думки насамперед із пораненими, їхніми родинами та мешканцями, які пережили жахливі моменти у власних домівках", – пояснює він.