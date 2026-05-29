Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент Румунії пообіцяв росії "пропорційні заходи у відповідь" на атаку дрона

29 травня 2026, 11:11
Президент Румунії пообіцяв росії
Фото: X / Nicușor Dan
Румунія вже поінформувала союзників у НАТО та партнерів у ЄС про інцидент.
Президент Румунії Нікушор Дан назвав інцидент із влучанням дрона по будинку в місті Галац "найсерйознішим інцидентом", який зачепив територію країни від початку війни росії проти України. Він пообіцяв "пропорційну" відповідь.
 
Про це йдеться в його заяві.
 
Дан повідомив, що скликав засідання Вищої ради оборони країни для обговорення наслідків влучання дрона. За його словами, "безпрецедентний характер події вимагає рішучої, скоординованої та адекватної відповіді – на національному, союзницькому та міжнародному рівнях". Румунський президент наголосив, що повна відповідальність лежить на російській федерації й що "жодної невизначеності щодо виконавця та причини цієї агресії немає". Тому він обіцяє ухвалити "пропорційні заходи у відповідь".
 
"Я звернувся до Міністерства закордонних справ із вимогою невідкладно підготувати низку заходів щодо відносин із російською федерацією, пропорційних до цієї надзвичайно серйозної ситуації", – каже він.
 
Серед інших заходів Румунія вже поінформувала союзників у НАТО та партнерів в ЄС про інцидент. Про "грубе та повторне порушення міжнародного права" з боку рф повідомлять і Раду Безпеки ООН.
 
Також у реальному часі триває комунікація із союзними військовими структурами. Крім того, у союзників попросили перекинути на румунську територію додаткові засоби боротьби з дронами для посилення оборони східного флангу Альянсу.
 
Водночас Нікушор Дан вступився за військових, які не збили дрон. Вони, мовляв, діяли відповідно до процедур, "встановлених для таких ситуацій, маючи чіткий наказ збити дрон одразу, щойно умови дозволили б це зробити без ризику для цивільного населення чи інфраструктури".
 
"Рішення не відкривати вогонь по цілі було ухвалене тому, що не було умов, які дали б змогу знищити її без ризику для безпеки цивільних. Мої думки насамперед із пораненими, їхніми родинами та мешканцями, які пережили жахливі моменти у власних домівках", – пояснює він.

 

Румуніявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється