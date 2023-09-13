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ПОЛІТИКА

Президентка Єврокомісії назвала політичну перешкоду України на шляху до членства у ЄС

13 вересня 2023, 16:51
Президентка Єврокомісії назвала політичну перешкоду України на шляху до членства у ЄС
Фото: з вільного доступу
Угорщина вважається каменем спотикання для України.

13 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виклала у Європарламенті своє бачення розширеного Європейського Союзу, який включатиме Україну. Але зазначила, що Києву ще належить пройти довгий шлях, щоб отримати зелене світло для переговорів про членство, оскільки Угорщина розглядається як потенційний блок. 

У грудні країни ЄС мають вирішити, чи дозволити Україні розпочати переговори про вступ – крок, який вимагатиме одностайної підтримки всіх 27 країн блоку. Але Угорщина буде для Києва міцним горішком, кажуть дипломати та урядовці ЄС, зважаючи на ставлення до проблеми з правами етнічних угорців в Україні.

Про це повідомляє Reuters. 

"Для України найбільшою перешкодою є Угорщина і дискусія навколо національних меншин. З політичної точки зору, це буде найголовнішою перешкодою", – сказав високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності. 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує тепліші зв'язки з москвою, ніж багато його колег з ЄС, і неодноразово конфліктував з Києвом, у тому числі через право етнічних угорців навчатися рідною мовою після того, як у 2017 році Україна ухвалила закон, що обмежує використання мов меншин у школах.

Будапешт також зіткнувся з Києвом через включення угорського OTP Bank до українського списку компаній-спонсорів російської війни. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що наступна оцінка процесу вступу України до ЄС має включати перевірку того, чи дотримуються права угорської громади.

Початок переговорів про членство в ЄС буде широко розглядатися як перемога Києва в його конфлікті з москвою, оскільки Україна прагне не лише дати відсіч російським силам, але й звільнитися від російського геополітичного впливу і прив'язати себе до Заходу.

Reuters зазначає, що переговори про членство зазвичай тривають багато років і будуть особливо складними з Україною, відносно бідною країною, яка все ще перебуває у стані війни, з населенням понад 40 мільйонів, що може порушити економічні та політичні баланси всередині ЄС.

УгорщинавійнаУрсула фон дер ЛяєнЄС. Україна

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