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Президенти Литви, Польщі та Латвії попередили НАТО про загрозу з боку білорусі

07 липня 2023, 18:07
Президенти Литви, Польщі та Латвії попередили НАТО про загрозу з боку білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лідери трьох країн наголосили, що співпраця рф та білорусі підриває не лише безпеку регіону, а й безпеку євроатлантичного простору.

лукашеко, отримавши ядерну зброю та "вагнерівців", може полізти до сусідів. Зокрема знову влаштувати міграційну кризу.

Про це йдеться у спільному листі лідерів трьох держав, опублікованому на сайті президента Литви.

У ньому, зокрема, зазначається, що росія використовує територію та ресурси білорусі для війни проти України, що свідчить про дедалі тіснішу військову інтеграцію обох країн.

Останніми проявами цього вони назвали розміщення тактичної ядерної зброї рф у білорусі, що загострює ситуацію на тлі війни проти України та становить пряму загрозу безпеці.

"Це ще одне грубе порушення Основного акту НАТО-росія, яке ясно показує, що цей документ втратив чинність", – наголошується у заяві.

Крім того, переміщення бойовиків ПВК "Вагнер" до білорусі становитиме загрозу політичній стабільності цієї країни, а також загрожуватиме потенційною втратою контролю над звичайним та ядерним озброєнням.

Президенти Литви, Польщі та Латвії вважають, що прибуття найманців "Вагнера" після невдалого заколоту в рф може стати для білорусі стимулом відновити організацію нової хвилі масової міграції та гуманітарної кризи на кордонах ЄС.

Лідери країн запропонували дії, як підвищать безпеку союзників:

- перегляд ядерного стримування та його адаптацію до нової реальності;

- включення звичайних загроз, що походять від білорусі, у процес військової адаптації Альянсу;

- завчасне розміщення боєприпасів та зброї на східному фланзі Альянсу;

- збільшення витрат на оборону (понад 2 відсотків ВВП) та пов'язування цього процесу з пріоритетами НАТО;

- підвищення стійкості союзників до гібридних загроз.

НАТОвійна в Україніросія окупантибілорусикордон з рф

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