Профільний комітет парламенту Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні повідомила президенту України Володимиру Зеленському, що профільний комітет парламенту Італії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Як передає "Уніан", про це Зеленський повідомив на спільному з Мелоні брифінгу у Києві.
Тепер відповідне рішення має ухвалити італійський парламент.
"Для нас важливе визнання Голодомору геноцидом українського народу, оскільки цьогоріч будуть вже 90-ті роковини цієї трагедії. Пані прем’єр-міністр повідомила мені, що комітет у закордонних справах парламенту Італії вчора вже проголосував за це важливе рішення", – зазначив він.
Такі рішення вже ухвалили парламенти Ірландії, Румунії, Болгарії, Чехії, Німеччини та інших країн. У грудні 2022 року Європейський парламент більшістю голосів визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.