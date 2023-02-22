Профільний комітет парламенту Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Аналогічне рішення тепер має ухвалити італійський парламент.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні повідомила президенту України Володимиру Зеленському, що профільний комітет парламенту Італії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Як передає "Уніан", про це Зеленський повідомив на спільному з Мелоні брифінгу у Києві.

Тепер відповідне рішення має ухвалити італійський парламент.



"Для нас важливе визнання Голодомору геноцидом українського народу, оскільки цьогоріч будуть вже 90-ті роковини цієї трагедії. Пані прем’єр-міністр повідомила мені, що комітет у закордонних справах парламенту Італії вчора вже проголосував за це важливе рішення", – зазначив він.

Глава держави додав, що Україна очікує на те, що найближчим часом відповідна резолюція буде підтримана парламентом Італії.