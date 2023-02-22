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Профільний комітет парламенту Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу

22 лютого 2023, 12:59
Профільний комітет парламенту Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Фото: unian.ua
Аналогічне рішення тепер має ухвалити італійський парламент.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні повідомила президенту України Володимиру Зеленському, що профільний комітет парламенту Італії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Як передає "Уніан", про це Зеленський повідомив на спільному з Мелоні брифінгу у Києві.

Тепер відповідне рішення має ухвалити італійський парламент.

"Для нас важливе визнання Голодомору геноцидом українського народу, оскільки цьогоріч будуть вже 90-ті роковини цієї трагедії. Пані прем’єр-міністр повідомила мені, що комітет у закордонних справах парламенту Італії вчора вже проголосував за це важливе рішення", – зазначив він.

Глава держави додав, що Україна очікує на те, що найближчим часом відповідна резолюція буде підтримана парламентом Італії.
Керівництво України закликало парламенти усіх країн визнати Голодомор сталінського режиму 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Такі рішення вже ухвалили парламенти Ірландії, Румунії, Болгарії, Чехії, Німеччини та інших країн. У грудні 2022 року Європейський парламент більшістю голосів визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
За висновками комплексних експертиз, жертвами Голодомору та масових штучних терорів голодом стали 15,5 млн українців. За даними науковців, йдеться про 3,5 млн жертв у період 1921-1923 років, 10,5 млн українців – у 1932-1933 роках та 1,5 млн – у 1946-1947 роках.

 

 

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