Протиставлення реакцій західних союзників на ракетні атаки Ірану та росії було ганебним – Bloomberg

росія, як і Іран, є авторитарною державою, захопленою фанатизмом, яка намагається відновити втрачену імперську славу за рахунок своїх сусідів.

Якщо підхід Заходу, і зокрема США щодо України не зміниться найближчим часом, країна ризикує бути спочатку розділеною, а потім поглинутою величезною ціною — і для українців, і для Європи, і для Сполучених Штатів. У суботу 13 квітня Ізраїль майже не постраждав від потужного шквалу ракет, адже був захищений власними системами протиповітряної оборони, а також діями американських, британських, французьких і йорданських військових, які допомогли збити багато боєголовок, випущених Іраном, до того, як вони змогли досягти ізраїльського повітряного простору. На противагу цьому, союзники України зараз позбавляють її засобів для самозахисту.

Про це пише Bloomberg.

росія, як і Іран, є авторитарною державою, захопленою фанатизмом, яка намагається відновити втрачену імперську славу за рахунок своїх сусідів. путін довів, що він мстивий. Він поставив свою економіку на військові рейки й переконаний, що перебуває у цивілізаційній війні із Заходом. Той, хто думає, що у разі військового успіху в Україні він не зверне свою увагу на Молдову, країни Балтії та Балкани, спричиняючи політичні та безпекові зрушення в Європі, просто не помічає цього.

У такому повороті подій можна звинуватити багатьох, але на перше місце заслуговує спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, вважає агенство. Блокування фінансування України з жовтня відіграло величезну роль у тому, що країна зараз страждає через брак боєприпасів і стає все більш вразливою до ракетних атак росії через нестачу перехоплювачів, які можуть надати лише США.

Окремої згадки в Європі заслуговує прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який також зробив усе можливе, щоб затримати допомогу Україні з боку Європейського Союзу. Менш кричущим, але також винним у нездатності діяти стратегічно є канцлер Німеччини Олаф Шольц, який протягом тривалого часу надавав значну допомогу Україні, але також постійно затримував передачу основного обладнання.

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що дотримується свого плану винести на голосування законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема, і надання фінансування Україні та Ізраїлю. Голосування за ці законопроєкти відбудеться ввечері у суботу, 20 квітня.