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путін дозволив використати американське майно в росії для компенсації збитків від вилучення майна рф у США

23 травня 2024, 17:11
путін дозволив використати американське майно в росії для компенсації збитків від вилучення майна рф у США
Фото: REUTERS
російський диктатор затвердив план помсти США за конфіскацію російських активів.

кремлівський диктатор путін підписав указ про порядок компенсації збитків росії та центробанку рф від недружніх дій США.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Це означає, що путін дозволив використати американське майно в росії для компенсації збитків від вилучення майна рф у США. російський уряд має встановити спеціальний порядок компенсації збитків, завданих рф у зв'язку з діями США.

Зазначається, що російський власник прав на майно у разі конфіскації його в США має право звернутися до суду із заявою з проханням встановити факт "необґрунтованого позбавлення". Урядова комісія виявляє майно США, яке "з урахуванням принципу пропорційності може бути використане з метою компенсації збитків", йдеться в указі.

Нагадаємо, що палата представників Конгресу США у кінці квітня ухвалила законопроект про використання на користь України заморожених російських активів. Документ надає виконавчій владі можливість конфісковувати і переводити в Україну заморожені російські активи, що зберігаються в США. Україна в рамках цієї процедури може отримати близько 8 мільярдів доларів.

Більшість із 300 млрд доларів заморожених активів рф знаходиться в ЄС.  

Водночас російські чиновники раніше пригрозили Заходу "жорсткою" відповіддю в разі конфіскації заморожених російських активів, обіцяючи "нескінченні" юридичні проблеми. Економісти, юристи та експерти стверджують, що одним із найвірогідніших контрзаходів буде конфіскація фінансових активів і цінних паперів іноземних інвесторів.

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