путін обіцяє реакцію на затримання суден "тіньового флоту"

Він назвав інцидент "нагнітанням ситуації"

Глава росії володимир путін назвав "піратством" та "неправовими діями" затримання суден "тіньового флоту" рф.

Про це він сказав на засіданні дискусійного клубу "Валдай".

Він заявив, що поняття "тіньовий флот" немає в міжнародному морському праві, тож, "значить, це неправові дії". путін додав, що росія, "звісно, буде реагувати".

"Що стосується захоплення якихось суден — це піратство. Що з піратами роблять? Знищують. Це не значить, що вже завтра розгорнеться війна по всьому світовому океану. Але рівень ризику зіткнень серйозно збільшиться", — сказав путін.

Зокрема він прокоментував затримання у Франції нафтового танкера Boracay, який підозрюють у належності до "тіньового флоту" рф.

"Танкер захоплений у нейтральних водах без будь-яких підстав. Там шукали, мабуть, військові вантажі, безпілотники. Там нічого такого немає і бути не може. Танкер під прапором третьої країни, екіпаж міжнародний. Чесно кажучи, не знаю, наскільки це пов’язано з росією. Але знаю, що є такий факт", — сказав путін.

путін назвав інцидент "нагнітанням ситуації" і "спробою влади країни відвернути увагу своїх громадян від внутрішніх проблем, що зростають".

"Чекають відповіді з нашого боку. Це одразу міняє вектор політичної уваги: Караул! На нас нападають. Хто? Страшна росія. Всі мають стати в єдиний стрій та об’єднатися навколо політичного керівництва — ось основна ціль. Громадяни цих країн повинні знати: їх хочуть обманути, відтягнути від протестних акцій на вулицях, подавити їхню громадянську активність і самим утриматися при владі. Громадяни цих країн мають розуміти, що це ризикована гра, їх штовхають на шлях ескалації і можливих крупних збройних конфліктів", — сказав путін.