Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін обіцяє реакцію на затримання суден "тіньового флоту"

03 жовтня 2025, 14:07
путін обіцяє реакцію на затримання суден
Фото: з вільного доступу
Він назвав інцидент "нагнітанням ситуації"
Глава росії володимир путін назвав "піратством" та "неправовими діями" затримання суден "тіньового флоту" рф.
 
Про це він сказав на засіданні дискусійного клубу "Валдай".
 
Він заявив, що поняття "тіньовий флот" немає в міжнародному морському праві, тож, "значить, це неправові дії". путін додав, що росія, "звісно, буде реагувати".
 
"Що стосується захоплення якихось суден — це піратство. Що з піратами роблять? Знищують. Це не значить, що вже завтра розгорнеться війна по всьому світовому океану. Але рівень ризику зіткнень серйозно збільшиться", — сказав путін.
 
Зокрема він прокоментував затримання у Франції нафтового танкера Boracay, який підозрюють у належності до "тіньового флоту" рф.
 
"Танкер захоплений у нейтральних водах без будь-яких підстав. Там шукали, мабуть, військові вантажі, безпілотники. Там нічого такого немає і бути не може. Танкер під прапором третьої країни, екіпаж міжнародний. Чесно кажучи, не знаю, наскільки це пов’язано з росією. Але знаю, що є такий факт", — сказав путін.
 
путін назвав інцидент "нагнітанням ситуації" і "спробою влади країни відвернути увагу своїх громадян від внутрішніх проблем, що зростають".
 
"Чекають відповіді з нашого боку. Це одразу міняє вектор політичної уваги: Караул! На нас нападають. Хто? Страшна росія. Всі мають стати в єдиний стрій та об’єднатися навколо політичного керівництва — ось основна ціль. Громадяни цих країн повинні знати: їх хочуть обманути, відтягнути від протестних акцій на вулицях, подавити їхню громадянську активність і самим утриматися при владі. Громадяни цих країн мають розуміти, що це ризикована гра, їх штовхають на шлях ескалації і можливих крупних збройних конфліктів", — сказав путін.
війна в Україніросія окупантиВладімір Путін

Останні матеріали

Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється