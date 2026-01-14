Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

Відповідне рішення підтримали 330 депутатів.

Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.

Про це стало відомо з трансляції Верховної Ради.

Рада також проголосувала за продовження мобілізації. Відповідне рішення підтримали 312 депутатів.

Проти цього рішення вкотре проголосував депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Я вже повторював неодноразово: спочатку мають бути демобілізація та чіткі терміни служби, а потім все інше", — написав він у соцмережах.

Нагадаємо, що під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Окрім того, можуть запровадити трудову повинність, обов’язкові суспільно корисні роботи або примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.

Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України. Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.