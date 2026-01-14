Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

14 січня 2026, 13:53
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів
Фото: 112.ua
Відповідне рішення підтримали 330 депутатів.
Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.
 
Про це стало відомо з трансляції Верховної Ради.
 
Продовження дії воєнного стану відбудеться з 3 лютого 2026 року строком на 90 днів. Відповідне рішення підтримали 330 депутатів.
 
Рада також проголосувала за продовження мобілізації. Відповідне рішення підтримали 312 депутатів.
 
Проти цього рішення вкотре проголосував депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
 
"Я вже повторював неодноразово: спочатку мають бути демобілізація та чіткі терміни служби, а потім все інше", — написав він у соцмережах.
 
Нагадаємо, що під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Окрім того, можуть запровадити трудову повинність, обов’язкові суспільно корисні роботи або примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.
 
Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України. Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.
 
Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.
мобілізаціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється