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Радник Зеленського підтвердив інформацію про швидке повернення РФ захоплених українських кораблів

Процес повернення захоплених Росією кораблів на завершальному етапі
Офіс президента підтвердив, що процес повернення захоплених Росією українських кораблів на завершальному етапі.
Радник Зеленського підтвердив інформацію про швидке повернення РФ захоплених українських кораблів Фото: Укрінформ

"Процес повернення малих броньованих катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксира "Яни Капу", захоплених минулого листопада, вже на завершальному етапі", - про це повідомив радник президента України Андрій Єрмак, передає LB.ua.

Раніше Україна відрядила буксири й пошуково-рятувальний корабель по судна, захоплені в Керченській протоці майже рік тому.

Нагадаємо, що суховантаж Ocean Freedom з патрульними катерами, які є військовою допомогою США для України, увійшов у Чорне море.

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17 11 2019 13:30
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