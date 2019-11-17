CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОфіс президента підтвердив, що процес повернення захоплених Росією українських кораблів на завершальному етапі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Радник Зеленського підтвердив інформацію про швидке повернення РФ захоплених українських кораблів
Процес повернення захоплених Росією кораблів на завершальному етапі
Фото: Укрінформ
"Процес повернення малих броньованих катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксира "Яни Капу", захоплених минулого листопада, вже на завершальному етапі", - про це повідомив радник президента України Андрій Єрмак, передає LB.ua.
Раніше Україна відрядила буксири й пошуково-рятувальний корабель по судна, захоплені в Керченській протоці майже рік тому.
Нагадаємо, що суховантаж Ocean Freedom з патрульними катерами, які є військовою допомогою США для України, увійшов у Чорне море.
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