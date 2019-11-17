Радник Зеленського підтвердив інформацію про швидке повернення РФ захоплених українських кораблів

Офіс президента підтвердив, що процес повернення захоплених Росією українських кораблів на завершальному етапі.

"Процес повернення малих броньованих катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксира "Яни Капу", захоплених минулого листопада, вже на завершальному етапі", - про це повідомив радник президента України Андрій Єрмак, передає LB.ua.

Раніше Україна відрядила буксири й пошуково-рятувальний корабель по судна, захоплені в Керченській протоці майже рік тому.

Нагадаємо, що суховантаж Ocean Freedom з патрульними катерами, які є військовою допомогою США для України, увійшов у Чорне море.