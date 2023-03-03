Регулятор відмовився видати Neuralink Маска дозвіл на проведення тестів на людях

В управлінні вважають розробку Маска небезпечною.

Управління контролю якості харчових продуктів і медикаментів США (FDA) відхилило заявку компанії Neuralink Ілона Маска на тестування мозкових імплантів на людях.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на кількох нинішних та колишніх співробітників компанії.

Зазначається, що компанія запросила дозвіл на тести на людях на початку 2022 року та отримала відмову.

В управлінні заявили, що компанія має виправити десятки проблем, перш ніж зможе тестувати свою розробку на людях. Основні побоювання агентства стосувалися літієвої батареї пристрою, ймовірності того, що крихітні дроти імплантату мігрують в інші області мозку, а також питання, чи можна і яким чином видалити пристрій, не пошкоджуючи мозкову тканину.

Агентство зазначає, що відмова надійшла рік тому, але компанія продовжує працювати, незважаючи на неї. Деякі співробітники висловлювали сумніви, що Neuralink зможе швидко вирішити всі проблеми, незважаючи на заяву Маска, яку він зробив восени, про те, що дозвіл FDA буде отримано навесні.

Neuralink не розкрила подробиці своєї заявки, відмови FDA або ступеня занепокоєння агентства. Як приватна компанія, вона не повинна розкривати інформацію про такі нормативні взаємодії інвесторам. Під час багатогодинної презентації у листопаді Маск сказав, що компанія представила агентству "велику частину наших документів", не вказавши жодних формальних заяв, а офіційні особи Neuralink визнали, що FDA ставило питання про безпеку.

Раніше Маск обіцяв, що клінічні випробування на людях безпровідного мозкового чипу розпочнуться протягом шести місяців.