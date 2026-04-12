Рекордна явка на виборах в Угорщині: Орбан може програти

В Угорщині завершилося голосування на парламентських виборах — дільниці зачинилися о 19:00. Цей день увійде в історію країни: явка виборців стала рекордною за весь час спостережень.

Про це пише Telex.

За даними Національної виборчої комісії, станом на 18:30 проголосували 77,80% виборців — понад 5,856 млн осіб. Попередній абсолютний рекорд, встановлений ще у 2002 році, було побито вже о 17:00, коли свій голос віддали понад 74% угорців. Для порівняння: на виборах 2022 року явка до 18:30 становила лише 67,8%.

Голосування відбувалося на 10 047 дільницях у 3154 населених пунктах по всій країні та у 23 районах Будапешта. Ті, хто встиг стати в чергу до закриття, все ще мають право проголосувати.

Головна інтрига виборів — протистояння між правлячою партією "Фідес" чинного прем'єра Віктора Орбана та опозиційною "Тисою" Петера Мадьяра. Згідно з опитуванням 21 Research Center, проведеним напередодні, опозиція може здобути близько 55% голосів і 132 мандати в парламенті — на один менше, ніж потрібно для конституційної більшості. Партії Орбана прогнозують лише 38% і 61 мандат.