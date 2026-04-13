Болгарія готується до восьмих виборів і посилює контроль

Влада обіцяє запобігти фальсифікаціям і маніпуляціям.

Тимчасовий прем’єр-міністр Болгарії Андрій Гюров пообіцяв посилити боротьбу з підкупом голосів і маніпуляціями напередодні позачергових парламентських виборів, які відбудуться 19 квітня.

Про це повідомляє видання Politico.

Голосування стане вже восьмим за останні п’ять років і відбудеться на тлі політичної кризи, спричиненої масовими протестами проти корупції та відступу від принципів верховенства права. Ці події призвели до падіння уряду, сформованого партією ГЕРБ.

Гюров, який обійняв посаду у лютому, наголосив, що уряд прагне забезпечити чесність виборів:

"Ми хочемо вперше захистити вибори, а не керувати ними", - заявив він.

За даними опитувань, лідером перегонів є нова політична сила "Прогресивна Болгарія", пов’язана з колишнім президентом Руменом Радєвим. Вона випереджає партію екс-прем’єра Бойко Борисов.

Тим часом правоохоронці вже активізували боротьбу з порушеннями: за останні тижні затримано понад 200 осіб у межах кампанії проти підкупу виборців. Зловживання фіксували, зокрема, у програмах соціальної допомоги - таких як субсидії на опалення чи безкоштовне харчування.

Також зафіксовано випадки дезінформації, коли місцеві посадовці приписували державні виплати окремим політичним силам.

Окремо Гюров повідомив про затримання у Стара Загора громадянина рф, якого підозрюють у спробі вплинути на результати голосування через місцеву виборчу комісію.