ПОЛІТИКА

Рейтинг Трампа впав до рекордного мінімуму за термін президентства – Reuters

27 січня 2026, 14:52
Рейтинг Трампа впав до рекордного мінімуму за термін президентства – Reuters
Більшість американців заявили, що його заходи щодо посилення норм імміграції зайшли надто далеко.

Рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа серед американців впав до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому більшість американців заявили, що його заходи щодо посилення норм імміграції зайшли надто далеко.

Так, лише 39% американців схвалюють роботу Трампа в галузі імміграції, порівняно з 41% на початку цього місяця, тоді як 53% не схвалюють, як показало опитування.

У агентстві зазначають, що Трамп переміг на президентських виборах 2024 року, пообіцявши історичний сплеск депортацій. Імміграційні співробітники в масках, часто в тактичному військовому спорядженні, стали звичним явищем по всій країні, а протести проти репресій спалахнули в кількох містах.

Також близько 58% респондентів опитування заявили, що агенти імміграційної та митної служби США зайшли "надто далеко" у своїх репресіях, тоді як 12% сказали, що вони зайшли недостатньо далеко, а 26% сказали, що зусилля агентів були "приблизно правильними".

Близько дев'яти з десяти демократів сказали, що агенти зайшли надто далеко, порівняно з двома з десяти республіканців та шістьма з десяти незалежних.

Також останнє опитування Reuters показало, що загальний рейтинг схвалення Трампа впав до 38%, що відповідає найнижчому рівню його поточного терміну, оскільки він знизився з 41% у попередньому опитуванні Reuters, проведеному 12-13 січня.

В останньому опитуванні, проведеному онлайн по всій країні, взяли участь 1139 дорослих американців, похибка становила близько 3 відсоткових пунктів.

