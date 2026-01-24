Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
рф хоче змусити Трампа відмовитися від переговорів з Україною – ISW

24 січня 2026, 16:13
рф хоче змусити Трампа відмовитися від переговорів з Україною – ISW
Кремль намагається маніпулювати відсутністю загальнодоступних угод, досягнутих на Аляскинському саміті.
кремль намагається змусити Трампа відмовитися від переговорного процесу з Україною та Європою, який він очолює, і поступитися вимогам росії, висунутим на саміті США-росія в серпні 2025 року на Алясці.
 
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
 
Так, після зустрічі путіна з американською делегацією 22-23 січня Ушаков заявив, що "немає надії" на досягнення довгострокового врегулювання війни без вирішення територіального питання за "формулою", нібито узгодженою Сполученими Штатами і росією на Алясці.
 
Прес-секретар кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вважає "недоцільним" "публічно вникати в деталі" "Анкориджської формули", але виведення українських військ з усього Донбасу є важливою умовою мирного врегулювання.
 
Як відзначають аналітики, в останні тижні Трамп вів переговори з Україною і Європою, які значно просунулися у визначенні умов, необхідних для забезпечення міцного і надійного миру в Україні. Трамп також працював з Україною та Європою над зміною початкового запропонованого США мирного плану з 28 пунктів на останню версію плану з 20 пунктів, що свідчить про готовність адміністрації США до співпраці з Україною та Європою для забезпечення справедливого завершення війни.
 
Водночас ISW зазначає, що Кремль намагається маніпулювати відсутністю загальнодоступних угод, досягнутих на Аляскинському саміті, представляючи передбачувані американо-російські угоди таким чином, щоб це було вигідно росії:
 
"кремль використовує двозначність навколо саміту, щоб приховати той факт, що росія, а не Україна, перешкоджає переговорному процесу, наполягаючи на своїх початкових вимогах щодо війни. Ймовірно, росія намагається переконати Трампа відмовитися від зусиль США щодо співпраці з Україною та Європою, пропонуючи двозначну "Аляскинську формулу" як спосіб припинення війни".

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

