рф хоче змусити Трампа відмовитися від переговорів з Україною – ISW

Кремль намагається маніпулювати відсутністю загальнодоступних угод, досягнутих на Аляскинському саміті.

кремль намагається змусити Трампа відмовитися від переговорного процесу з Україною та Європою, який він очолює, і поступитися вимогам росії, висунутим на саміті США-росія в серпні 2025 року на Алясці.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Так, після зустрічі путіна з американською делегацією 22-23 січня Ушаков заявив, що "немає надії" на досягнення довгострокового врегулювання війни без вирішення територіального питання за "формулою", нібито узгодженою Сполученими Штатами і росією на Алясці.

Прес-секретар кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вважає "недоцільним" "публічно вникати в деталі" "Анкориджської формули", але виведення українських військ з усього Донбасу є важливою умовою мирного врегулювання.