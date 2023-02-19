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рф має відповісти за скоєні злочини в Україні, якщо хоче нормальних відносин із Заходом – прем’єрка Естонії

19 лютого 2023, 19:44
рф має відповісти за скоєні злочини в Україні, якщо хоче нормальних відносин із Заходом – прем’єрка Естонії
росія має заплатити сповна за вторгнення на територію України. Всі агресори або потенційні агресори у світі мають зрозуміти, що відповідальність за скоєні злочини неминуча.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас наполягає на тому, що після закінчення війни в Україні росія повинна бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини та рішення вторгнутися в сусідню країну, якщо хоче мати хоч якийсь шанс на розвиток нормальних відносин із Заходом.

Про це вона заявила в інтерв’ю AP під час Мюнхенської безпекової конференції у неділю.

"Я не думаю, що з державою-ізгоєм, яка насправді не відмовилася від імперіалістичних цілей, можуть вестись звичайні відносини. Якщо ми не засвоїмо цей урок і не притягнемо до відповідальності за злочини агресії, воєнні злочини будуть продовжуватися", – вважає Каллас.

Естонська прем’єрка зауважила, що тоді як для нацистських злочинів після Другої світової війни був організований Нюрнберзький трибунал, після "холодної війни" не було створено жодного трибуналу для розслідування злочинів радянського союзу – зокрема масової депортації естонців, латвійців і литовців під час п'ятдесятирічної радянської окупації.

"Перш ніж ми зможемо говорити про наші відносини з росією, повинна настати відповідальність", – підкреслила Каллас.

Відповідаючи на запитання про заклики Китаю до мирних переговорів і припущення, що західні країни продовжують війну, озброюючи Україну, вона зазначила: хоча всі хочуть миру, угода, яка передбачатиме окупацію території України росією, стане сигналом для світу, що "агресія окупається".

Тому, вважає прем’єрка Естонії, вторгнення росії має обійтись їй у "більш високу ціну, щоб всі агресори або потенційні агресори у світі зрозуміли, що це не окупається".

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