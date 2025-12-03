Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
рф не пішла на компроміс щодо трьох пунктів мирного плану

03 грудня 2025, 08:07
рф не пішла на компроміс щодо трьох пунктів мирного плану
Фото: Reuters
У Москві наполягають на своєму баченні територіальних питань.
На переговорах у москві диктатор путіна не погодився з трьома пунктами презентованого йому мирного плану.
 
Про це пише видання NBC News з посиланням на російського чиновника, який спілкувався з журналістами на основі анонімності.
 
У кремлі нібито не готові йти на компроміси щодо "трьох стовпів": йдеться про захоплення всієї території Донбасу, обмеження чисельності Збройних Сил України та міжнародне визнання окупованих територій з боку Сполучених Штатів та Європи. Ймовірно, саме ці розділи документа зазнали найбільших змін порівняно з оприлюдненим планом із 28 пунктів під час американсько-українських переговорів у Женеві та Вашингтоні.
 
При цьому росіяни "можуть проявити гнучкість" щодо інших положень мирної угоди - включно з використанням заморожених активів для відновлення України.
