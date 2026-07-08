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рф щоразу важче захищати свій повітряний простір від українських атак – Рубіо

08 липня 2026, 17:31
рф щоразу важче захищати свій повітряний простір від українських атак – Рубіо
Марко Рубіо. Фото: trend.az
На думку держсекретаря США, путін "можливо, шукатиме врегулювання".
Здатність України бити по росії може створити підстави для переговорів про припинення війни.
 
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на зустрічі лідерів України і Штатів Володимира Зеленського і Дональда Трампа.
 
"Я вважаю, що це одна з динамік, яка змінилася в цій війні за останні кілька місяців, а саме те, що росіянам стає дедалі важче захищати свій власний повітряний простір. І ми сподіваємося, що це означає, що зараз створиться простір для переговорів про припинення цієї війни", – сказав Рубіо.
 
За його словами, "це ескалація, яка може допомогти привести до кінця". 
 
На думку Рубіо, путін "можливо, шукатиме врегулювання". 
 
Трамп від себе додав, що вважає, що Україна і рф таки укладуть мирну угоду.
 
"Ця угода готувалася вже давно. У ній є свої плюси, свої мінуси, вони знають, що це таке, він знає це краще за будь-кого", –додав президент США.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

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