рф щоразу важче захищати свій повітряний простір від українських атак – Рубіо

На думку держсекретаря США, путін "можливо, шукатиме врегулювання".

Здатність України бити по росії може створити підстави для переговорів про припинення війни.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на зустрічі лідерів України і Штатів Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

"Я вважаю, що це одна з динамік, яка змінилася в цій війні за останні кілька місяців, а саме те, що росіянам стає дедалі важче захищати свій власний повітряний простір. І ми сподіваємося, що це означає, що зараз створиться простір для переговорів про припинення цієї війни", – сказав Рубіо.