рф становить міжконтинентальну загрозу – голова Європейської ради
09 вересня 2025, 14:33
Фото: з вільного доступу
Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що росія є загрозою не лише для Європи, а й для Індо-Тихоокеанського регіону. За його словами, росія становить "міжконтинентальну загрозу", і ті, хто стурбований безпекою в Тихому океані, мають зважати на цю небезпеку.
Про це у соцмережі Х повідомив Антоніу Кошту.
Виступаючи на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінєю, Антоніу Кошта підкреслив, що росія – це "міжконтинентальна країна". Він пояснив це тим, що частина її території розташована в Європі, а інша – в Азії, що дає їй вихід як до Балтійського моря, так і до Тихого океану.
Кошта також наголосив, що Сполучені Штати "ніколи не повинні забувати" про цю загрозу.
У цьому контексті голова Європейської ради повідомив, що учасники "Коаліції охочих" працюють над залученням до співпраці якомога більшої кількості країн, що не входять до ЄС. Серед них Норвегія, Ісландія, Туреччина, Японія, Австралія та Нова Зеландія.
Коаліція прагне, зокрема, отримати "надійні гарантії безпеки" від Сполучених Штатів для майбутньої мирної угоди в Україні. Він додав, що необхідно продовжувати співпрацю з США для стабілізації відносин між союзниками та партнерами.