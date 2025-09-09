рф становить міжконтинентальну загрозу – голова Європейської ради

Кошта також наголосив, що Сполучені Штати ніколи не повинні забувати про загрозу

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що росія є загрозою не лише для Європи, а й для Індо-Тихоокеанського регіону. За його словами, росія становить "міжконтинентальну загрозу", і ті, хто стурбований безпекою в Тихому океані, мають зважати на цю небезпеку.

Про це у соцмережі Х повідомив Антоніу Кошту.

Виступаючи на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінєю, Антоніу Кошта підкреслив, що росія – це "міжконтинентальна країна". Він пояснив це тим, що частина її території розташована в Європі, а інша – в Азії, що дає їй вихід як до Балтійського моря, так і до Тихого океану.

Кошта також наголосив, що Сполучені Штати "ніколи не повинні забувати" про цю загрозу.