Вони триватимуть до 15 жовтня

На полігоні Махаджан у штаті Раджастхан розпочалися спільні військові навчання між росією та Індією - Indra 2025, які триватимуть до 15 жовтня.

Видання повідомляє, що як вказало міністерство оборони росії, ці навчання мають на меті вдосконалити спільні дії країн в рамках контртерористичних операцій.

"Головною метою навчань є відпрацювання злагодженості підрозділів обох країн у боротьбі з тероризмом, включаючи вдосконалення тактики антитерористичних операцій. Особлива увага буде приділена підвищенню оперативної сумісності підрозділів та обміну передовим досвідом у контексті сучасних військових дій", - повідомило російське оборонне відомство.

Також, згідно з інформацією, російський диктатор путін може відвідати Індію 5−6 грудня поточного року, де зустрінеться з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді. Про це було оголошено під час візиту радника з національної безпеки Аджіта Довала до москви у серпні, але тоді не згадувалися точні дати.