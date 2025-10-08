Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф та Індія розпочали спільні військові навчання Indra 2025

08 жовтня 2025, 09:09
рф та Індія розпочали спільні військові навчання Indra 2025
Фото: з вільного доступу
Вони триватимуть до 15 жовтня
На полігоні Махаджан у штаті Раджастхан розпочалися спільні військові навчання між росією та Індією - Indra 2025, які триватимуть до 15 жовтня.
 
Про це пише Reuters.
 
Видання повідомляє, що як вказало міністерство оборони росії, ці навчання мають на меті вдосконалити спільні дії країн в рамках контртерористичних операцій.
 
"Головною метою навчань є відпрацювання злагодженості підрозділів обох країн у боротьбі з тероризмом, включаючи вдосконалення тактики антитерористичних операцій. Особлива увага буде приділена підвищенню оперативної сумісності підрозділів та обміну передовим досвідом у контексті сучасних військових дій", - повідомило російське оборонне відомство.
 
Також, згідно з інформацією, російський диктатор путін може відвідати Індію 5−6 грудня поточного року, де зустрінеться з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді. Про це було оголошено під час візиту радника з національної безпеки Аджіта Довала до москви у серпні, але тоді не згадувалися точні дати.
Індіявійна в Українінавчання військовихросія окупанти

Останні матеріали

Фінансові репресії Кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Фінансові репресії Кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 11:03
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Політика
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 08:23
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється