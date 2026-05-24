рф вночі вдарила "Орєшником" по Україні – Повітряні сили
24 травня 2026, 11:11
Ракета влучила в районі Білої Церкви.
Російські окупанти вночі 24 травня вдарили по Київській області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік").
Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
За його словами, пуск ракети росіяни здійснили з полігону Капустін Яр.
"Орєшнік" влучив у районі Білої Церкви.
Нагадаємо, вночі 24 травня Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшник". Протягом ночі росія атакувала Київ та Київську область балістичними ракетами та ударними дронами. Уламки впали в кількох районах столиці, є руйнування, поранені та загиблі. Також відомо про постраждалих та руйнування на Київщині.