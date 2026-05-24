рф вночі вдарила "Орєшником" по Україні – Повітряні сили

Російські окупанти вночі 24 травня вдарили по Київській області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік").

За його словами, пуск ракети росіяни здійснили з полігону Капустін Яр.

"Орєшнік" влучив у районі Білої Церкви.