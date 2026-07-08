рф визнана довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці – декларація саміту НАТО

Союзники наголосили, що інвестиції забезпечують спроможності, яких потребує Альянс, водночас зміцнюючи промислову базу і стійкість.

Союзники по НАТО знову визнали росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці.

Відповідний пункт, який закріпляє цю позицію альянсу, прописаний в декларації, ухваленій за результатами саміту, який пройшов в Анкарі.

"З метою протистояння загрозі євроатлантичній безпеці і стабільності, яку становить росія у довгостроковій перспективі, а також загрозі тероризму, що зберігається, держави-члени Альянсу забезпечують виконання зобов’язань Гаазького саміту у сфері оборони. У2025 році європейські члени Альянсу і Канада збільшили інвестиції в основні оборонні потреби на понад 139 мільярдів доларів США", – йдеться в документі.

Союзники наголосили, що інвестиції забезпечують спроможності, яких потребує Альянс, водночас зміцнюючи промислову базу і стійкість.

"Сьогодні в Анкарі ми оголошуємо нові закупівлі на суму 50 мільярдів доларів США і зобов’язуємося розширювати колективні виробничі потужності і співпрацю з промисловістю з метою прискорення інновацій", – сказано в документі.

Союзники запевнили, що і надалі докладатимуть зусиль для усунення перепон у торгівлі оборонною продукцією між союзниками і задіюватимемо партнерства НАТО для максимального розширення обсягів оборонно-промислового виробництва і співпраці в оборонно-промисловій галузі.