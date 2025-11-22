рф за допомогою мирного плану хоче роз’єднати Україну та США – ISW

Експерти нагадали, що кремль відхилив запропоновані Вашингтоном пропозиції про припинення вогню та переговори упродовж останніх місяців, тоді як Україна постійно демонструвала готовність до діалогу та компромісу.

кремль, ймовірно, намагається роз’єднати Україну та Сполучені Штати Америки, щоб росія могла продовжувати війну без підтримки та сприяння з боку США та Заходу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У ISW зазначають, що російський диктатор путін та інші представники кремля підтвердили намір досягти своїх початкових військових цілей дипломатичним шляхом, але відхилили попередні пропозиції США. Україна погодилася на усі пропозиції припинення вогню та обміни полоненими, які до цього часу пропонувала адміністрація президента США Дональда Трампа, і продемонструвала готовність піти на компроміс щодо умов постійного миру.