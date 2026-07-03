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Rheinmetall уклав угоду з невідомим міжнародним замовником на постачання систем Skynex

03 липня 2026, 08:55
Rheinmetall уклав угоду з невідомим міжнародним замовником на постачання систем Skynex
Угода оцінюється концерном в кілька сотень мільйонів доларів.
Rheinmetall поставить чотири системи Skynex невідомому замовнику за кілька сотень мільйонів євро.
 
Про це повідомляє пресслужба компанії.
 
В повідомленні йдеться, що загальний термін виконання становить три роки та три місяці. Примітно, що поставка першої батареї Skynex запланована через рік і дев’ять місяців після підписання контракту, а наступні системи будуть поставлятися послідовно, по одній на кожні шість місяців. Також Rheinmetall планує оновлення системи ППО завдяки співробітництву з південнокорейською компанією LIG Defense та розробці нової зенітної ракети C-PGM/ESHORAD, яку інтегрують до Skynex в майбутньому.
 
"Мілітарний" розповів, що батарея системи Skynex складається з чотирьох 35-мм гарматних установок, поста управління та радіолокаційної станції, яка здійснює первинне виявлення повітряних цілей та наведення гармат.
 
Основою комплексу є 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3, що має ефективну дальність стрільби 4000 метрів і скорострільність 1000 пострілів за хвилину. Вона стріляє снарядами з програмованим підривом типу AHEAD.
 
За даними, гарматні установки також мають власну радіолокаційну станцію, яка поєднана з оптико-електронною станцією. Вони забезпечують захоплення цілі та точне наведення навіть малорозмірних об’єктів. 

 

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