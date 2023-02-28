Річниця подання заявки на вступ в ЄС

Зеленський закликав почати переговори.

У річницю подання Україною заявки на вступ у Європейський Союз Володимир Зеленський наголосив, що пора почати переговори щодо членства.



Про це він написав у Twitter.

"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми вже це гарантували. Рік тому, на 5-й день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу і закріпила за собою статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство", – написав він.

Президент нагадав, що саме Україна об'єднала Євросоюз як ніколи раніше, і захищає європейські цінності для майбутніх поколінь.

"Саме Україна захищає європейські цінності для наступних поколінь. Саме в Україні Європа стає цілісною, вільною та мирною. Разом у боротьбі, разом у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода!" - написав Зеленський.