Рішення підвищити облікову ставку було одностайним - НБУ

Рішення Комітет ухвалив з огляду на низку факторів, зокрема на значне перевищення рівня інфляції січневого прогнозу регулятора

Члени Комітету з монетарної політики НБУ одностайно підтримали підвищення облікової ставки до 7,5% з метою повернення інфляції до цільових 5% у у першому півріччі 2022 року.

Рішення Комітет ухвалив з огляду на низку факторів, зокрема на значне перевищення рівня інфляції (8,5%) січневого прогнозу регулятора (7,6%), повідомляє "Економічна правда". Крім того, продовжував зростати споживчий попит на тлі зростання реальних доходів населення, зокрема зарплат попри погіршення епідеміологічної ситуації.

Також прискорилася інфляція в країнах - торговельних партнерах України. Центробанки деяких вже вдалися до підвищення ключових ставок. До цього їх також спонукало зростання дохідності облігацій США, яке знизило попит на більш ризикові активи.

Та зазначається, що, попри слабші, ніж очікувалося, показники економічної активності в Україні у І кварталі, її відновлення продовжується. "Високі ціни на сировинні товари сприяють експортерам, а стійкий споживчий попит - секторам торгівлі та послуг", - додали у НБУ.

Відновлення економіки стримують фактори невизначеності, пов'язані насамперед з тривалістю та форматом карантинних обмежень. Також ризики ескалації військового конфлікту та подальшого відтермінування перегляду програми Stand-by можуть призвести до погіршення курсових та інфляційних очікувань.

Декілька членів КМП зазначили, що тимчасові шоки, пов'язані з подорожчанням палива та продуктів харчування, переважно вже реалізувалися, тож їх вплив поступово слабшатиме.

У регуляторі зазначили реакцію депозитних ставок на зміну облікової: з початку квітня більшість ставок за депозитами різної строковості припинили зниження, а окремі дещо підвищилися.Так, з середини року це позначиться на дохідності депозитів для населення. "Це вплине на переорієнтацію частини споживчого попиту на користь депозитів у банках та, відповідно, стримуватиме його тиск на інфляцію", - пояснили в НБУ.

Один із учасників дискусії зазначив, що наразі разом із споживчим попитом помітно зростають і банківські заощадження громадян через зменшення витрат на туризм та окремі види послуг, доступ до яких ускладнили карантинні обмеження. Це послаблює дієвість механізму монетарної трансмісії: у банків немає гострої необхідності посилювати цінову конкуренцію за депозитні ресурси.

Ще один учасник дискусії наголосив, що, попри підвищення облікової ставки, монетарна політика Національного банку залишається м'якою. З урахуванням підвищених інфляційних очікувань рівень нейтральної облікової ставки наразі дорівнює 9-9,5%.

"Тому, якщо ситуація розвиватиметься за базовим сценарієм макропрогнозу, перехід Національного банку до нейтральної монетарної політики відбудеться лише наприкінці 2021 - на початку 2022 року", - кажуть у регулятор. Водночас такий сценарій передбачає відновлення співпраці з МВФ вже влітку та не припускає загострення воєнного конфлікту.

Декілька учасників також зауважили, що інфляційний тиск може виявитися недооціненим через високий рівень невизначеності, тому вони не виключають необхідність продовження циклу підвищення облікової ставки.

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