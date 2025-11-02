Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Різанина у британському поїзді: 10 поранених, дев’ятеро з них у важкому стані

02 листопада 2025, 11:59
Фото: AFP
Через інцидент сталися серйозні збої в русі.

У поїзді, який у суботу ввечері прямував до Лондона, невідомі накинулися на пасажирів із ножем. Унаслідок нападу 10 людей було госпіталізовано, дев’ятеро з них отримали поранення, що загрожують життю. Двоє підозрюваних заарештовані, розслідування проводить антитерористична поліція.

Про це інформує агенція Аssociated Press.

Напад стався під час руху поїзда. На місце події прибули служби екстреної допомоги, озброєна поліція та санітарна авіація. Коли поїзд прибув до станції Гантінгдон, напад було зупинено. На платформу також прибули судмедексперти та кінологи.

Поліція охарактеризувала інцидент як «серйозний» і зазначила, що наразі розслідуються усі обставини та мотиви нападу. Деталі щодо нападників і причин інциденту не розголошуються.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив співчуття постраждалим та засудив «жахливий інцидент».

Лондонська північно-східна залізниця підтвердила напад і закликала пасажирів утриматися від поїздок через "серйозні збої в русі".

 
Велика Британіяпотягнапад

