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росія активізувала "сірі схеми" через дефіцит пального – ГУР

14 липня 2026, 19:52
росія активізувала
Фото: reuters
Українська воєнна розвідка зафіксувала реалізацію однієї з таких схем через індійську нафтопереробну компанію Nayara Energy.
росія переходить до "сірих" схем переробки нафтопродуктів на тлі успішних ударів України по НПЗ та тотального дефіциту пального.
 
Про це йдеться у заяві Головного управління розвідки Міноборони України.
 
Українська воєнна розвідка зафіксувала реалізацію однієї з таких схем через індійську нафтопереробну компанію Nayara Energy. 49,13% її акцій належать державній компанії рф “Роснефть”. Переробка сирих нафтопродуктів із подальшим експортом через мережу “тіньового флоту” проходить саме через це підприємство, заявили у ГУР.
 
"20 червня з нафтобази Nayara Energy вийшов танкер російського “тіньового флоту” AGNI (IMO 9314167) із майже 67,5 тис тонн нафтопродуктів на борту. Задекларованим місцем призначення судна був сектор на захід від Суецького каналу в районі єгипетського порту Порт-Саїд", – кажуть розвідники.
 
Там на нього очікував інший танкер “тіньового флоту” GARNET (IMO 9577094) для того, щоб провести STS-передачу нафтопродуктів у відкритому морі. Це робиться для того, щоб замаскувати перевантаження нафтопродуктів з одного танкера на інший. Причому AIS (автоматична ідентифікаційна система) була вимкнена. У випадку нештатної ситуації це могло призвести до екологічної катастрофи та аварій, зазначили у воєнній розвідці. Після завершення операції GARNET подав недостовірні дані про вантаж: заявив, що судно йде порожнім (у баласті).
 
"Станом на зараз танкер пройшов Гібралтарську протоку. Ймовірними пунктами його призначення є порт “Вітіно” у Білому морі або один з портів Балтії", – повідомили у ГУР.
 
Проєкт ГУР МО України War&Sanctions раніше ідентифікував ці кораблі як танкери “тіньового флоту” рф. Танкер AGNI афілійований з індійською компанією GatikShip Management, яка у 2022-2023 роках входила до числа найбільших операторів “тіньового флоту”. Вона забезпечувала експорт російської нафти та нафтопродуктів в обхід західних санкцій в інтересах ПАТ “НК “Роснефть”, кажуть у розвідці.

 

розвідкавійна в УкраїніТіньовий флот рф

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