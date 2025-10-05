Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія атакувала енергетичну інфраструктуру України

05 жовтня 2025, 12:17
росія атакувала енергетичну інфраструктуру України
Фото: aa.com.tr
У трьох областях України унаслідок обстрілів є знеструмлення
У ніч на 5 жовтня росія атакувала енергетичну інфраструктуру України: знеструмлено Запоріжжя та райони Чернігівщини й Сумщини.
 
Про це інформує Міненергетики.
 
Вночі росія здійснила масований удар по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило масштабне знеструмлення в обласному центрі та Запорізькому районі.
 
Складною залишається ситуація в Сумській та Чернігівській областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над мінімізацією обмежень та відновленням електропостачання.
 
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи для якнайшвидшого повернення світла споживачам.
 
"Міністерство енергетики дякує енергетикам, які, ризикуючи власним життям, продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати функціонування енергосистеми", — ідеться у повідомленні.

 

енергетикавійна в Україніросія окупанти

